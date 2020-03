La UD Ourense se conforma con un punto ante un Alondras guerrero

0

LUIS M. RODRÍGUEZ

OURENSE 01/03/2020 21:38 h

Un desliz en los primeros minutos le costó caro a la Unión Deportiva Ourense, que no fue capaz de remontar ante un Alondras que demostró su mejoría en las últimas semanas. Solo un penalti al filo del descanso sentenció las tablas: 1-1.

En el período de tanteo, fueron los hombres de Jorge Otero los que sacaron provecho de un despiste local en área, donde Jonás volvió a demostrar que se le da bien el campo de O Couto. Con el gol de los de Cangas campeando en el marcador, los rojillos se enrabietaron y gozaron de dos claras oportunidades, comenzando por un cabezazo de Pedrosa que sacó un defensa y otra opción de Hugo García que tampoco fructificó. Aún así, a los 18 minutos inquietó de nuevo el Alondras, con una jugada en la que Iglesias Melón interpretó fuera de juego, cuando se cantaba como el 0-2.

Se atascó un poco más el cuadro ourensanista en los siguientes compases, pero cuando se acercaba el descanso, avisó Carlos y, poco después, Dani Pedrosa fue derribado por Javi. Un penalti que transformó el mismo delantero de Ribadeo.

El empate dejaba las espadas en alto para el segundo tiempo, pero los visitantes no se amilanaron, disponiendo de opciones de Jonás y Mauro. Al Ourense le faltaban balas para intimidar a su oponente y no fue hasta después de que los Currás movieran el árbol cuando llegaron nuevas oportunidades para anotar. Hugo García no pudo resolver un mano a mano con Ayoub, mientras que Marquitos, uno de los recambios de ataque, cedió un balón a Hugo, que el ariete no pudo llevar a la portería rival.

Con más empeño que claridad de ideas, el último arreón volcó a los rojillos hacia delante, pero el Alondras no flaqueó en tareas defensivas, ocupó bien los espacios y cerró vías hacia la portería de Ayoub. Son ya cinco empates -y otros tantos puntos- en las seis últimas jornadas, que frenaron la reacción ourensanista.

?Ángel Díez, Rubén Arce, Josu, Corzo, Isi (Alfredo, min 87), Viti, Tiago, Carlos (Marquitos min 55), Champi (Presas, min 76), Dani Pedrosa y Hugo García.

Ayoub, Jesús Varela, Javi, Agujetas, Pablo, Abel (Pichu, min 58), Cora (Richi, min 67), Iván Pérez, Mauro, Luismi y Jonás (Arnosi, min 80).

Goles: 0-1, min 4: Jonás; 1-1, min 44: Dani Pedrosa, de penalti.

Árbitro: Iglesias Melón, de Vigo. Expulsó a Agujetas (min 71) y a Josu (min 72). También amonestó a Jesús Varela y Richi.

Incidencias: O Couto, cerca del millar de espectadores en las instalaciones ourensanas.