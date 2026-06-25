Zapatero reclama la anulación de toda la causa por vulnerar sus derechos fundamentales
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La defensa exige expulsar todas las pruebas entregadas por Estados Unidos y tumbar los registros del despacho de Ferraz, Whathefav o Inteligencia Prospectiva25 jun 2026 . Actualizado a las 14:31 h.
José Luis Rodríguez Zapatero dio este jueves el paso con el que su defensa venía coqueteando abiertamente desde que hace un mes se conoció que origen de toda la causa contra el expresidente es la