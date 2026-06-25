Zapatero reclama la anulación de toda la causa por vulnerar sus derechos fundamentales

Melchor Sáiz-Pardo COLPISA

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Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como imputado
Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como imputado J.J.Guillen | EFE

La defensa exige expulsar todas las pruebas entregadas por Estados Unidos y tumbar los registros del despacho de Ferraz, Whathefav o Inteligencia Prospectiva

25 jun 2026 . Actualizado a las 14:31 h.

José Luis Rodríguez Zapatero dio este jueves el paso con el que su defensa venía coqueteando abiertamente desde que hace un mes se conoció que origen de toda la causa contra el expresidente es la

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