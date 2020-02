Baltar abre la puerta a integrar a dirigentes de Jácome en la candidatura del PP para las autonómicas

0

La Voz de Galicia Miguel Ascón

Ourense / La Voz 10/02/2020

El pacto firmado entre PP y DO para gobernar en coalición el Concello y la Diputación de Ourense podría reforzarse de cara a las próximas elecciones autonómicas con la inclusión de dirigentes del partido de Gonzalo Pérez Jácome en la candidatura de los populares. «Es algo que en su día se habló pero nos falta ahora matizarlo», dijo este lunes el alcalde de Democracia Ourensana, que compareció ante los medios de comunicación tras una de las reuniones periódicas que celebra con el presidente de la Diputación, José Manuel Baltar. Era un encuentro institucional, pero Jácome avanzó que próximamente volverán a verse para negociar políticamente esa posible integración. «A ver qué pasa», concluyó el regidor.

Baltar, por su parte, descartó la fórmula de la coalición, pero sí se mostró abierto a estudiar la inclusión de dirigentes de DO en la lista del PP. Explicó que esa sería una decisión que debería avalar la dirección de los populares gallegos, pero él se posicionó a favor al menos de negociar: «O PP de Ourense non se pecha a explorar ningún tipo de solución para presentar a lista máis potente e que atraia o maior número de votantes. O sabe o alcalde e xa no seu momento falamos desa situación».

Si finalmente ambas partes llegan a un acuerdo, sería la primera vez que Democracia Ourensana no concurre a unas elecciones autonómicas desde que se estrenó en el año 2005. En la última cita con las urnas para configurar el Parlamento gallego, en el año 2016, el partido de Jácome obtuvo 7.723 votos, un 4,39 % del total.