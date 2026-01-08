El bízum de 4.700 millones de Pedro Sánchez

Borja Sánchez-Trillo | EFE

Pedro ríe como si la coronilla de Junqueras le acabara de contar un chiste. Es bastante improbable. Hasta en los momentos más felices, a este hombre con experiencia carcelaria parece haberle muerto el gato. Después de una hora de reunión, Oriol sale de ese palacio-prisión que para todo presidente del Gobierno que se precie es la Moncloa y pronuncia un discurso lacónico. Es como si fuera a anunciar que Pedro ha dicho basta de chantajes, que convocará elecciones. Pero es una cuestión de tono. La sangre del PSOE no va a llegar al río, no todavía. El sumo pontífice de la izquierda indepe anunciará que Donde Dije Pedro le acaba de hacer un bízum con todo el oro y todo el moro, o sea, 4.700 millones de euros más para Cataluña. Una hora de sofá, 4.700 millones. Hay trabajos peor remunerados. En los pasillos de la Moncloa todavía se puede escuchar el ruido de una mandíbula batiente. Es un hecho que en este país nadie ríe como Pedro. Cueste lo que cueste.