Feijoo y compañía camino de la frutería

J.J. Guillen | EFE

Esto cada vez tiene más aspecto de vuelta al ring que de vuelta al cole. Es como si en el PP les hubiese dado por matricularse en primero de Novia del Novio de Isabel Díaz. He aquí a Alberto Núñez Ayuso, perdón, Núñez Feijoo, en el único instante en el que la cámara lo va a cazar centrado. Bueno, más que centrado habría que decir que en el centro de la imagen. Núñez etcétera, libreta boomer de alambre en una mano, flanqueado por los polis malos Miguel Fosas Tellado, el de la mochila, y Ester Muñoz, bolso y carpetas, armados hasta los dientes con el argumentario de la presunta Novia De. Están a punto de cantarle las cuarenta al esposo de Begoña en presencia de un tal Santiago y cierra España, quien, sin que sirva de precedente, se conoce que esta vez no está de vacaciones. Feijoo, moderado del Pepé y cliente vip de la frutería de Isabel. Con tanto elogio del limón y el limonero se corre el riesgo de acabar pidiéndole peras al olmo.