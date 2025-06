Gente que habla el mismo idioma

Presidencia de Argentina | EUROPAPRESS

He aquí a la novia del novio de Isabel Díaz, alias Ayuso, y a Javier Gerardo, alias Milei. No hace falta poner la oreja para comprobar que hablan el mismo idioma, y no nos referimos a las lenguas, ni siquiera a las lenguas oficiales, o sea, en España, Isabel Díaz, castellano, gallego, catalán y euskera. He aquí a Ayuso y al pelazo desquiciado de Milei, sin pinganillos ni intérpretes que te crio, encantadísimos de reencontrarse aprovechando que un foro ultra pasaba por Madrid. Isabel y Javier deshaciéndose en sonrisas, y pelillos y desplantes, y ya les gustaría que Pedro Sánchez, a la mar. Hay quien daría un ojo de la cara por saber qué traman. Puede que Alberto Núñez Feijoo uno, y tres cuartos del otro. He aquí a estas dos personas como dos accidentes geográficos, dos herramientas de ferretería, la sierra de Madrid y la motosierra de La Pampa. Es un hecho que Dios los hace y el populismo los junta. Tanto monta, monta tanto, Isabel como Javier Gerardo.