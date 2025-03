Los gallegos, Podemos y el gracejo de Ione Belarra

Rodrigo Jimenez | EFE

Los gallegos no tienen fama de graciosos. Este prejuicio es obra de la líder de Podemos Ione Belarra, que dice no entender de dónde ha sacado Mariano Rajoy su gracejo, siendo gallego. En Podemos no encuentran gallegos graciosos, pero tampoco encuentran votos a este lado de Pedrafita, lo cual no quiere decir que no los haya, gallegos graciosos, y votos. De igual modo, que uno no se tropiece con dirigentes de Podemos con gracia no quiere decir que no los haya. Es más, si se acude a las hemerotecas y audiotecas y se lee y se escucha lo que decían los dirigentes y dirigentas de Podemos, y vemos qué ha sido de buena parte de ellos, de sus palabras y de sus hechos, podemos morirnos, aunque vale, es cierto que no precisamente de risa. He aquí el nuevo núcleo irradiador de la formación teledirigida por Pablo Iglesias: Irene Montero, Ione Belarra e Isa Serra. Hay quien pensará si no estarán festejando su próximo escándalo. Lo cual, bien mirado, no dejaría de tener su gracia.