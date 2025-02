El nuevo uniforme de ministro

SERGIO PÉREZ | EFE

Se sabe que el ministro de Economía ha girado visita a unas obras en Valdebebas con casco y con chaleco reflectante. Existe abundante testimonio gráfico de ello. Esta foto, con Carlos Cuerpo y su barba de tres días dando cuerpo a su discurso, puede servir de ejemplo. Lo que no se sabe es si, acabada la visita, ya en el coche, en la oficina, en el cine o en su casa, el hombre seguirá con el casco y con el chaleco puestos. Si no se los sacará siquiera para tomar un baño. Por si las moscas, o por si los compañeros del Consejo de Ministros. Pues es público y notorio que el Gobierno no es una balsa de aceite, no hay más que diseccionar el abrazo entre la «querida María Jesús» y la «tú más, Yolanda, tú más». Cuerpo ni se molesta en rebatirlo. Al contrario: lo de la tributación del salario mínimo, sentencia, «todos lo sabíamos», Yolanda. El día menos pensado, Donald Trump intenta poner paz en esta coalición. Que Vladimir Putin los coja confesados.