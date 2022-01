La llama sigue ardiendo

El impulso de su fundador, mi abuelo Juan Fernández Latorre, no era solo una buena idea, ilusionada y altruista, sino que era una necesidad. Lo ha demostrado el tiempo. Era una necesidad para Galicia y los gallegos, y lo sigue siendo ahora, porque los principios y el ansia que hicieron nacer el periódico no se agotarán. No mientras queden en pie ciudadanos que amen a su tierra.

El diario que tengo el orgullo de presidir ha servido a generaciones de tres siglos distintos y ha afrontado con ellas los avatares de nuestra historia. Nunca, ni en los tiempos más difíciles, renunció a servirlas y a defenderlas. Sufrió multas, luchó en desigual guerra contra la censura, se sobrepuso a amenazas, superó penalidades, y hoy llega a los 140 años convertido en el medio primordial de los gallegos. Y es, además, uno de los que tienen mayor audiencia y fiabilidad de España.