Taburete busca el amor en «First Dates»

Sandra Faginas

05/10/2020

No puedo ser más fan de este programa que, a pesar del punto tróspido, es una sacudida de naturalidad en lo que al ligoteo se refiere. Qué risas se echa una en First Dates cuando en el ambiente se va generando esa tensión de los polos opuestos. La vida misma. Así que Sobera, con su cara de cupido formal, en realidad la clava por detrás como diciéndonos a los espectadores: «Este tortolito no sabe aún de qué va la cosa». En First Dates ha habido parejas de todo tipo y condición en un canto constante a la diversidad, pero la última cita ha sido tronchante. Ver al guitarrista de Taburete, Daniel Guadaño, solicitando un encuentro con una chica a la que solo le iba el reguetón flamenco ha dejado frases de enjundia. «No sabes si ligas por ser quién eres o ser el bajista de Taburete», le decía él. «Pensaba que era un chico del restaurante, porque no me cuadraba con mi cita», reflexionaba ella. «Mi grupo se llama Taburete», insistía. «Ya os buscaré», respondía ella, que a cambio le proponía la música de Omar Montes (?). De fondo, a todo volumen, sonaba «Todos mis amigos me llaman Cayetano», de Carolina Durante, en un guiño que el público aplaudió a rabiar en Twitter. «Con tantas fans que tenéis, ¿cómo estás soltero?», se revolvía ella. «La música me ha costado muchas novias», se desnudaba él. Dani dándoselas de soltero de oro, agobiado por la fama, y ella sacudiéndose el polvo. Se llama Sandra, por cierto, y ya es más famosa en las redes que él.