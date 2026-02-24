El Constitucional levanta la suspensión de las leyes autonómicas sobre los eólicos y dependencia recurridas por el Gobierno central

Exterior del Tribunal Constitucional, en una imagen de archivo. Carlos Luján | EUROPAPRESS

El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes por unanimidad no ratificar la suspensión de los artículos 30 y 45 de la ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia del 2024, la de acompañamiento de los presupuestos, contra los que el Gobierno central presentó un recurso de inconstitucionalidad. La decisión permitirá la aplicación de las normas recurridas hasta que el órgano de garantías dicte sentencia en los próximos meses. La decisión, sin embargo, no debe entenderse como un adelanto del dictamen final. El recurso del Gobierno considera que la ley gallega invade sus competencias exclusivas. Se refiere en concreto a los apartados 2, 13, 17, 19, 20, 21 y 25 del artículo 30, que regulan la obligación de las empresas eléctricas de repotenciar los parques eólicos -sustituir los aerogeneradores por otros de mayor potencia- cuando cumplan 25 años.

Además, el Ejecutivo ha recurrido el apartado 5 del artículo 40. Recoge una modificación legal para homologar de forma automática la discapacidad de los dependientes, sin necesidad de hacer nuevos trámites. La equiparación supone quienes cuentan con un grado 1 de dependencia tienen una discapacidad de un 33 %; las personas con grado 2, de un 66 %, y de un 100 % los usuarios con grado 3. El reconocimiento de la discapacidad supone deducciones fiscales que afectan a la recaudación tributaria del Estado.