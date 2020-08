Excusas, mentiras y gigas de vídeo

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

10/08/2020

Seis meses después, es posible decirlo ya sin temor a ser tachado de antipatriota o a generar un efecto negativo sobre la economía y el ánimo de los españoles. No solo es posible. Es necesario. La gestión del Gobierno sobre el coronavirus ha sido un absoluto desastre. Desde el primer minuto hasta el último. Desde antes de que la pandemia se manifestara en toda su crudeza, hasta hoy mismo, cuando la improvisación, el exceso de confianza y la falta total de transparencia del Ejecutivo han convertido de nuevo a España en el país con más casos de coronavirus de toda Europa occidental, mientras el presidente del Gobierno sigue presumiendo cada día de no se sabe muy bien qué. España ha sido el país que más recortó las libertades, incluidas algunas que nada tienen que ver con lo sanitario. Y, sin embargo, es la que peor balance presenta en términos de contagios y fallecimientos. En la primera ola, y en la segunda, en la que estamos ahora.

Podemos seguir diciendo que todo es fruto de la casualidad; de que España se encuentra en no sé que eje entre Pekín y Nueva York; de que aquí hace mucho calor, o de que nos abrazamos mucho. Pero no. Las cosas se han hecho mal. Muy mal. No es necesaria ninguna auditoría independiente para constatar que si España estuvo a la cola en muertos y enfermos en la primera oleada; vuelve a estarlo en la segunda; es el país que peor responde en términos económicos de toda la OCDE y el que más ayuda económica necesita, solo por detrás de Italia, es porque las cosas se han hecho rematadamente mal. Decir cualquier otra cosa sería engañar. Y a estas alturas, negar la realidad no ayuda en nada al prestigio de nuestro país. Asegurar que el rey está vestido cuando todo el mundo puede verlo en cueros es, además de inútil, irresponsable.

Fue lamentable la tardanza del Gobierno en reaccionar cuando el virus azotaba ya el norte de Italia. Fue penosa la gestión logística del aprovisionamiento de material sanitario. Es vergonzoso que el Ejecutivo se haya parapetado detrás de Fernando Simón hasta convertirlo en un juguete roto devorado por el personaje que le han construido, hablando más de política que de sanidad. Fue triste ver a la ministra de Exteriores diciendo que España negociaba un pasillo seguro con Gran Bretaña minutos antes de que Boris Johnson hundiera nuestra economía imponiendo una cuarentena. El Gobierno asumió un mando absoluto y desproporcionado cuando todo pasaba por prohibir, pero se ha desentendido por completo en la fase más peligrosa de la pandemia, dejando solas a unas autonomías a las que no se les han brindado los recursos suficientes. Y se han desperdiciado dos meses hablando del sexo de los ángeles en una fantasmagórica comisión de reconstrucción, en lugar de aprovisionar al país frente a lo que era evidente que iba a ocurrir en el verano y crear ex novo una legislación homogénea y eficaz para toda España. Nada de lo que está ocurriendo puede sorprender. Esa es la verdad. Y lo demás son excusas, mentiras y gigas de vídeo. Propaganda gubernamental para ocultar lo que es evidente.