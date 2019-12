Una España de vis a vis

0

Qué duro es ser líder sindical. Un día vas a la cárcel a pedirle a Oriol Junqueras que deje gobernar a PSOE and co. por el bien de España y casi al siguiente te plantas en la Cumbre del Clima a arropar a un par chileno de nombre Nolberto y apellido Díaz. Al tal Nolberto se le ve en la foto preso de satisfacción junto a sus colegas —Unai Sordo a la izquierda y Pepe Álvarez, perdón, a la derecha—. La cara de Nolberto es la misma que se le debió de dibujar a Junqueras cuando le anunciaron que habría vis a vis, lo cual lleva a preguntarse quién está privado de libertad aquí, si el líder de ERC o el resto de los españoles, sindicados o no. Nada se sabe sobre si el día de autos en Lledoners Álvarez y Sordo se reunieron con algún autónomo cotizante. Claro que si de lo que se trata es de salvar España, donde esté monsieur Oriol que se echen a un lado todos los trabajadores y todos los parados de este país.