Fallece el exconcejal compostelano Carlos Nieves cuando estaba bañándose en una playa de O Grove

Carlos Nieves fue concejal de Santiago entre los años 1987 y 2011, con algunas interrumpciones PACO RODRÍGUEZ

Carlos Nieves (Madrid, 1949), quien fuera concejal socialista en Santiago de forma intermitente desde el año 1987 hasta el 2011, ha fallecido este sábado en la playa de Seixeliño, en O Grove.

El político compostelano vivía largas temporadas en la localidad, donde tenía un piso, desde que alcanzó la edad de la jubilación. Al parecer se había metido en el agua para darse un baño cuando, de repente, los presentes se dieron cuenta de que estaba flotando boca a bajo. Fue rescatado por un particular y, a pesar de que había un médico en el arenal, y de los esfuerzos de los servicios de emergencias, que llegaron a movilizar el helicóptero, nada se pudo hacer por salvarle la vida.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las dos de la tarde. Aunque por ahora se desconoce con exactitud lo que pudo suceder, se cree que Carlos Nieves pudo sentirse indispuesto una vez que se metió en el agua para darse un baño. Apareció flotando boca a bajo, momento en el que otras personas que estaban en el arenal grovense se acercaron para sacarlo del agua. De inmediato se dio aviso a los servicios de emergencias y se puso en marcha un amplio dispositivo.

El 061 movilizó al helicóptero con base en Santiago y al arenal se desplazaron también efectivos del Grupo de Emerxencias de la localidad, la Policía Local y la Guardia Civil. Sin embargo, no fue posible reanimarlo y, alrededor de las tres de la tarde, los médicos presentes certificaron su muerte.