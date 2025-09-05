Vilalba llora a Miguel García Folgueira, el mecánico que quiso trasladar su amor por la bicicleta a todos los niños

Miguel trabajó durante años en Recambios Luta, un negocio del cual tomó el mando durante sus últimos años de carrera profesional
El lucense, de 65 años, murió este viernes tras ser arrollado por una furgoneta en Xermade. Trabajó toda su vida en un negocio de recambios para automóviles y era un apasionado ciclista

05 sep 2025 . Actualizado a las 17:26 h.

Vilalba perdió este viernes a un querido vecino. Miguel García Folgueira, «Miguel do Barral», falleció subido a su querida bicicleta, que tantos buenas ratos le dio a lo largo de su vida y que lo

