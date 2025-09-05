Vilalba llora a Miguel García Folgueira, el mecánico que quiso trasladar su amor por la bicicleta a todos los niños
El lucense, de 65 años, murió este viernes tras ser arrollado por una furgoneta en Xermade. Trabajó toda su vida en un negocio de recambios para automóviles y era un apasionado ciclista05 sep 2025 . Actualizado a las 17:26 h.
Vilalba perdió este viernes a un querido vecino. Miguel García Folgueira, «Miguel do Barral», falleció subido a su querida bicicleta, que tantos buenas ratos le dio a lo largo de su vida y que lo