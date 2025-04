Muere una persona en Sarria tras quedar atrapada en su coche, que empezó a arder tras un accidente

Los bomberos no pudieron hacer nada por salvarle la vida al conductor Óscar Cela

Una persona ha muerto en la tarde de este martes en la localidad de Sarria (Lugo) tras sufrir un accidente de tráfico. Este se produjo al filo de las 17.30 horas en la LU-P-5602, en la parroquia de Vilar de Sarria, en una zona conocida como Alto do Carballal. El turismo, un Dacia Duster, se salió de la vía por el margen derecho y se empotró contra una tajea.

El conductor o conductora, al que todavía no se ha podido identificar, quedó atrapada en el coche. El vehículo, por causas que ya se investigan, comenzó a arder repentinamente. Un vecino que reside en la zona vio el suceso apenas unos segundos después de que ocurriese y alertó al 112. Las autoridades movilizadas por este organismo no lograron excarcelar a la víctima, única ocupante del turismo. No se sabe si murió calcinada o antes, debido al propio accidente.

El vehículo quedó completamente calcinado Óscar Cela

Emerxencias envió al lugar a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos del parque de Sarria, a efectivos de Protección Civil, a la Policía Local y al 061. Miembros de la corporación, como el concejal Félix Seijas, también se trasladaron al lugar del siniestro.

El turismo quedó gravemente dañado y completamente calcinado. Las fuerzas de seguridad tratan en estos momentos de recuperar el cuerpo de la persona fallecida y de retirar el coche, que quedó en medio de la carretera tras salir despedida al chocar contra la cuneta. La circulación en ese punto continúa cortada.

Noticia en proceso de ampliación