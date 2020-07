O ciclista arrollado: «Da medo pensar que me viu e non parou»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 24/07/2020 20:13 h

José Antonio Armesto circulaba o xoves na súa bicicleta preto da gasolineira de Goián (Sarria) cando un vehículo o golpeou ao adiantalo. Tras rodar polo asfalto esperou atoparse coa a axuda do condutor, pero non se detivo a auxilialo. Ninguén viu nada e as cámaras de seguridade da zona non están orientadas á estrada. De baixa polas feridas que o levaron ao hospital, Armesto denunciouno na Garda Civil. «Da medo pensar que me viu e non parou», lamenta.

«Grazas ao casco non foi nada, pero tiven que coller a baixa. Levoume a ambulancia ao HULA e estou golpeado, cun brazo e unha perna queimados polo roce co asfalto», explicaba Armesto onte, cando publicou no seu perfil de Facebook as imaxes cos danos que sufriu, así como unha chamada á cidadanía para dar co condutor do vehículo que se seu á fuga.

«A sensación é de impotencia e de rabia porque para iso están os seguros. Un despiste pode telo calquera, pero as consecuencias van ser peores se marchas»

«A sensación é de impotencia e de rabia porque para iso están os seguros. Un despiste pode telo calquera, pero as consecuencias van ser peores se marchas», razoaba este afeccionado ao ciclismo. Adoita ir acompañado, pero o xoves á mañá ía so por ser un día entre semana.

O único que acertou a ver tras repoñerse do golpe foi a cor do coche, que era vermello, pero cre que será difícil dar con el porque se trata dunha estrada secundaria.