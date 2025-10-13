Pesar en Castro y Outeiro de Rei por la muerte de Ramón Fernández Vila, un herrador de caballos de 51 años al que lloran sus seis hermanos

OUTEIRO DE REI

El accidente ocurrió en una pista rural de Castro de Rei poco después de la medianoche
Falleció tras sufrir un accidente con su furgoneta en una pista rural la pasada madrugada

13 oct 2025 . Actualizado a las 17:37 h.

La carretera se llevó esta madrugada a Ramón Fernández Vila, un conocido herrador de caballos lucense que perdió la vida de manera desgraciada a los 51 años. Un accidente, sucedido pasada la medianoche en una

