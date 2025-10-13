Pesar en Castro y Outeiro de Rei por la muerte de Ramón Fernández Vila, un herrador de caballos de 51 años al que lloran sus seis hermanos
LUGO
OUTEIRO DE REI · Exclusivo suscriptores
Falleció tras sufrir un accidente con su furgoneta en una pista rural la pasada madrugada13 oct 2025 . Actualizado a las 17:37 h.
La carretera se llevó esta madrugada a Ramón Fernández Vila, un conocido herrador de caballos lucense que perdió la vida de manera desgraciada a los 51 años. Un accidente, sucedido pasada la medianoche en una