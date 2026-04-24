Elena Candia, futura alcaldesa de Lugo: «Nin podemos perder un ano, nin tres días»
GALICIA
La hasta ahora líder del PP provincial confiesa estar ilusionada ante una decisión «moi importante», y asegura que en todo momento recibió el apoyo de su partido. «Tivemos conversas con María Reigosa dende que se sumou á corporación», añade24 abr 2026 . Actualizado a las 18:55 h.
Elena Candia (Mondoñedo, 1978) se convertirá el próximo 7 de mayo, si todo sale según lo previsto, en la nueva alcaldesa de Lugo, la primera del PP en casi 30 años. Será además la cuarta regidora en lo que va de mandato en la ciudad amurallada. La dirigente popular registró este miércoles, con el apoyo de la concejala exsocialista María Reigosa, una moción que pone fin a 27 años ininterrumpidos de gobierno socialista y que desbanca al bipartito PSOE y BNG cuando solo resta un año de legislatura. El movimiento ha generado una notable tensión política, con diversas reacciones también a nivel social, y la oposición cuestiona tanto el acuerdo como la jugada de Reigosa. Mientras tanto, Candia justifica la moción que la llevará a la alcaldía con un discurso de urgencia política y, en sus palabras, con un proyecto de ciudad.
La concejala no adscrita que permitirá a Candia el bastón de bando dejó al gobierno en minoría en marzo, tras abandonar el grupo municipal socialista. Dos meses antes, se había dado de baja como militante del PSOE. En ambas ocasiones descartó una moción de censura. Sin embargo, la popular explica ahora que la decisión de estudiar la posibilidad de ese acuerdo nace con la certeza de que tenían el respaldo suficiente, según ella tuvieron conversaciones con Reigosa desde que se sumó a la corporación. «Según se foron producindo os acontecementos, fomos atopando máis puntos de coincidencia», puntualiza.
«Lugo necesita un cambio» , justifica. Recuerda que se quedó a 700 votos de la alcaldía y que «o PP foi a forza máis votada nas pasadas eleccións municipais». «Damos este paso tamén —continúa— para cumprir co mandato que nos deron todos aqueles veciños no ano 2023, agora que a aritmética nolo permite». El miércoles, cuando compareció por primera vez tras registrar el acuerdo, Candia anunció sus proyectos para lo que queda de mandato, estructurados en diez «Por qués» (diagnóstico de la crisis) y 45 «Para qués» (compromisos de gestión), que abarcan todas y cada una de las áreas municipales. Entre ellos, el saneamiento pendiente en la parroquia de Esperante. «O feito que marcou un punto de inflexión foi a resposta no Parlamento do director de Augas de Galicia, Roi Fernández, sobre o nulo avance do convenio entre a Xunta e o Concello para financiar as obras de abastecemento e saneamento na parroquia de Esperante. É inaceptable que, existindo esta necesidade e contando con financiamento para darlle resposta, non se produza ningún avance», señala.
Sostiene Candia que estar en el gobierno es el mejor — el único— instrumento para impulsar el desarrollo de la ciudad. «Aínda que dende a oposición intentamos facer unha labor o máis constructiva posible, que acada resultados e nos permite resolver problemas, é indubidable que é desde o goberno como realmente se poden transformar os territorios». «Con respecto e honestidade, cumprindo a lei e cun proceso lexítimo, somos 13. Temos a obriga de intentalo. Non podemos perder un ano, nin tres días».
La popular no quiere desgranar la configuración del nuevo equipo de gobierno hasta pasado el pleno del día 7 de mayo. Solo adelanta que Rabón Cabarcos, por su experiencia en materua de infraestructuras y planificación, asumirá el área de Urbanismo. «Vou intentar sacar o mellor de cada un», dice. En cuanto a la concejala no adscrita, señala que «a formación e a experiencia de María poden aportar en moitos proxectos», sin aclarar si entrará o no en su equipo o si apoyará desde fuera. «Quero mandar unha mensaxe de tranquilidade fronte ao ruído e de esperanza ante a falta de xestión, pero, sobre todo, de responsabilidade, cun compromiso claro de gobernar para todos, coa serenidade que nos dá coñecer a cidade e as súas necesidades e coa fortaleza que nos dá o cariño de tantos lucenses que estes días nos animan e nos dan forza», continúa.
No detalla cuáles serán sus primeros pasos al frente del gobierno local, pero sí asegura que le gustaría iniciar cuanto antes las obras de la Protectora. «Foi un tema polo que traballamos dende o primeiro momento», destaca. Pero la popular prefiere tirar de cautela. Bromea con que «non hai que poñer o carro antes que os bois». «A nosa folla de ruta está plasmada —añade— e presentarémola de forma cronolóxica, porque cada paso ten as súas propias respostas».
Asegura que se sintió apoyada por su partido, «primeiro polo PP, polo presidente local, Ramón Carballo, e moi especialmente polos membros da xunta local, con quen me xuntei o día do rexistro da moción», destaca. «Asumo isto con responsabilidade, e tamén con preocupación, especialmente pola incitación ao odio, os ataques e as ameazas que vemos nas redes sociais», dice. «Especialmente pola familia, pola xente que me quere e que está convencida de que a política se debe desenvolver no marco democrático», añade. Y sigue: «Hai entusiasmo por poder participar nun comezo de ciclo para un proxecto político que leva moitos anos obtendo excelentes resultados».
«Utilizar o falecemento de compañeiros para cuestionar unha decisión totalmente lexítima, democrática e legal é absolutamente lamentable»
«Cando o balance da xestión é indefendible, desde logo dentro do Concello, pero probablemente tamén dentro do partido, sempre se buscan excusas emocionais ou máis subxectivas. Pero utilizar o falecemento de compañeiros para cuestionar unha decisión totalmente lexítima [por la moción de censura], democrática e legal é absolutamente lamentable», sentencia. «Antes de poñer o ventilador cara fóra —continúa diciendo—, o primeiro que debería facer o PSOE é mirar cara dentro e facer autocrítica. Os responsables do descalabro deste goberno teñen nomes e apelidos e están no PSOE, non no PP».
Candia, que cuando asuma la alcaldía de Lugo tendrá que dejar la vicepresidencia del Parlamento porque es incompatible, sostiene que la ciudad de Lugo es su prioridad: «Asumín cos lucenses o compromiso de recuperar a alcaldía dentro do meu proxecto político, e iso foi sempre a miña prioridade.Son unha persoa que cumpre os compromisos que adquire e a miña responsabilidade neste caso é traballar pola cidade de Lugo».