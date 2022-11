Se han colgado carteles en el campus de Lugo pidiendo la dimisión del gerente de la USC, Xavier Ferreira.

Las medidas tomadas por la gerencia de la USC han levantado una polvareda entre los empleados de la universidad en Santiago. Alrededor de medio centenar de personas participaron este martes en la concentración convocada por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) delante del pazo de Fonseca para expresar su rechazo contra el plan. Entre los motivos de esta reivindicación, el sindicato rechaza la supuesta medida que dicen que el gerente les ha trasladado a los empleados: usar sus días de asuntos propios en Navidades para vaciar los edificios administrativos y gastar menos en energía. «Negámonos a que as familias dos traballadores asuman a factura enerxética da USC» y destacaron que «o acceso ao teletraballo é un dereito dos traballadores non unha ferramenta patronal para prexudicar ao Persoal de Administración e Servizos (PAS)». Esto, en Lugo, por el momento, no parece que haya ocurrido. Desde el sindicato exigen al rector «o cesamento ou dimisión do xerente da USC, Xavier Ferreira».

Desde la gerencia de la USC destacaron que la reivindicación responde más a una estrategia sindical de cara a las próximas elecciones que a un problema real de los trabajadores. Ferreira dejó claro que el plan de ahorro es completamente necesario y que «tíñamolo que ter feito fai moito tempo».