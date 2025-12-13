Muere un hombre atropellado en la A-6 en Begonte

El atropello mortal se produjo en la A-6, muy cerca del enlace con la A-8, en Begonte ALBERTO LÓPEZ

Un hombre falleció atropellado por un vehículo a última hora de la tarde de este sábado 13 en la A-6, a la altura del municipio lucense de Begonte. Se trata de un hombre de algo más de 40 años, vecino de Arzúa, y que al parecer caminaba sin chaleco reflectante por la autovía, muy cerca del enlace con la A-8, cuando fue alcanzado por un vehículo que circulaba por la A-6, en sentido Lugo. El primer aviso del siniestro al operativo del 112 Galicia llegó minutos después de las 20.40 horas.

Fue uno de los particulares que viajaba en el vehículo implicado quien informó al 112 Galicia de que acababan de sufrir un accidente a la altura del kilómetro 521 de la A-6, a su paso por San Martiño de Pacios (Begonte), en sentido Lugo, muy cerca del enlace con la autovía A-8, y que podía haber una persona con graves heridas.

De inmediato, desde el 112 Galicia se solicitó la intervención de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, el GES de Friol-Palas y los servicios de mantenimiento de la vía. Asimismo, se informó a los Bomberos de Vilalba.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencia confirmaron que se trataba de un atropello a un hombre, cuyo fallecimiento fue confirmado poco después por los servicios sanitarios, pese a los esfuerzos por salvarle la vida. Las fuerzas del orden investigan las circunstancias del suceso. En concreto, la Guardia Civil investiga qué podría estar haciendo el fallecido andando por la autovía, ya que a bastante metros, en el paso inferior que da acceso de la A-8 a la A-6, se encontró un vehículo estacionado que podría ser del atropellado.

En el turismo que sufrió el accidente viajaban tres personas, que resultaron ilesas, aunque la conductora tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad.