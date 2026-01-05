La Navidad de los refugiados de Becerreá: «Es difícil celebrar cuando te sientes solo»

Paula Álvarez García
PAULA ÁLVAREZ BECERREÁ / LA VOZ

BECERREÁ · Exclusivo suscriptores

Mamadou Si, uno de los refugiados asentados en Becerreá, procedente de Senegal
Los refugiados asentados en Becerreá relatan como viven esta época, en la que florece la nostalgia: «Para el próximo año espero tener trabajo y celebrar con mi familia». La organización que los tutela organiza diferentes actividades y menús especiales

06 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La Navidad no siempre es tiempo de alegría y celebración. De hecho, hay veces en las que significa todo lo contrario. Los refugiados asentados en el centro de acogida de Becerreá hablan de «momentos duros» cuando

