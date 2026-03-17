Vuelca un globo aerostático con el conselleiro de Educación y la presidenta de la Deputación de Lugo a bordo

Vídeo de la caída del globo, con ambos políticos a bordo. William Loaiza Amador

Román Rodríguez, conselleiro de Educación, y Carmela López, presidenta de la Diputación de Lugo, acudieron este martes a la Feria de Educación, Formación y Empleo, que se celebra en el Pazo de Feiras, en Lugo, hasta este miércoles. Durante los instantes finales de su visita como parte de la inauguración de la cita, que abría sus puertas horas antes y en la que participan una veintena de centros educativos de la provincia, ambos políticos se montaron en un globo aerostático del Ejército del Aire, que tiene su propio expositor en la feria.

Pretendían así emprender un vuelo de exhibición, que es uno de los reclamos que más interés despierta entre los visitantes en cada edición, especialmente entre los escolares. A pesar de que anteriormente otros estudiantes habían disfrutado de la experiencia, que forma parte de la feria desde su primera edición, el lanzamiento con Román Rodríguez y Carmela López no salió como se planeaba.

Debido a un golpe de viento, el globo empezó a ladearse y acabó volcando con ambos ya a bordo, a pesar de que tanto los responsables de la exhibición como algunos representantes políticos e institucionales como el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, o el gerente del Pazo de Feiras, Rubén López, intentaron echarles una mano.

Por suerte, el globo, que no había despegado, volcó a una velocidad muy reducida y tanto el conselleiro como la responsable del organismo provincial salieron ilesos del accidente. El incidente se produjo mientras estaban rodeados de la comitiva institucional presente en la inauguración, de la que también formaban parte Sagrario Sánchez, directora territorial de Educación; Rubén Arroxo, teniente de alcalde del Concello de Lugo o el diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón.

Las autoridades hicieron el recorrido oficial por los 3.800 metros cuadrados de exposición. Durante la visita a los 42 estands, pudieron intercambiar impresiones con los docentes, orientadores y los primeros estudiantes que se acercaron a la cita. La III Feira de Educación, Formación e Emprego continuará abierta este miércoles (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas). La entrada es gratis y la organización invita especialmente a las familias a acercarse en horario de tarde para recibir asesoramiento personalizado y resolver junto a sus hijos cualquiera duda sobre su futuro académico.