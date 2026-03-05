Muere en Lugo un joven de 23 años y otros tres resultan heridos al chocar contra un árbol en el paseo del Rato

Lugar del Paseo do Rato en el que falleció un joven la pasada madrugada al chocar contra un coche el vehículo que conducía Laura Leiras

Un joven ha muerto y otros tres han resultado heridos en un accidente ocurrido a las dos de la madrugada de este jueves en Lugo. El siniestro ocurrió en el carretera provincial que circunvala la ciudad por el margen del río Rato. El vehículo siniestrado perdió el control de la marcha en dirección A Tolda-Madrid y se empotró contra un árbol. El fallecido, el conductor del vehículo, tenía 23 años, una edad muy similar a la de los demás ocupantes, todos ellos vecinos de la capital. Hay tres heridos, dos de ellos hospitalizados —uno en uci y otro en planta—. Fue el herido más leve el que, pasada la 1.50 de la madrugada, llamó al 112 para avisar de que acababan de sufrir una salida de vía, que en el vehículo viajaban cuatro personas y que no conseguían salir del coche.

Como consecuencia de la violencia del impacto del vehículo contra el árbol, los Bomberos de Lugo, que acudieron al lugar del siniestro, tuvieron que excarcelar a tres de los ocupantes del vehículo, e cuarto salió por su propio pie. Varias ambulancias acudieron al lugar del accidente para llevar a los heridos al HULA, uno de ellos en extrema gravedad, otro en estado grave y otro con heridas leves. La Policía Local está todavía elaborando el correspondiente atestado, pero el exceso de velocidad se valora ya como la causa más probable, aunque hay que recordar otros factores, como que es habitual la presencia de animales, como jabalíes, en esta carretera.

En el lugar del siniestro esta mañana todavía se podían ver las huellas del accidente Laura Leiras

Al lugar del accidente, casi enfrente del restaurante Terras do Miño, acudieron Urxencias Sanitarias de Galicia, Bomberos, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local. El servicio del 112 dio aviso también al grupo de intervención psicológica en catástrofes y emergencias, por si fuera necesario. En redes sociales empezaron pronto a difundirse imágenes de los afectados, que habían estado antes reunidos en la Praza de Augas Férreas. Podrían dirigirse hacia el norte de la ciudad, el barrio de A Milagrosa, donde residían varios de ellos.

Una carretera que fue muy peligrosa

La carretera del Rato (LU-P-2925), en la que hace años se producían muchos accidentes, incluso alguno mortal, tiene la velocidad limitada a 30 por hora por el excesivo número de curvas y el peligro de que los vehículos o bien impacten contra los árboles o caigan al río Rato, como ya sucedió en varias ocasiones.

La carretera del Rato hace tiempo que dejó de ser tan peligrosa por varios motivos, desde que se llegaron a colocar pivotes en la mediada para evitar la invasión del carril (aunque esta medida duró pocos meses al ser derribado), hasta un nuevo asfalto con mejor agarre, la colocación de señales de limitación de velocidad (primero fueron de 50 y luego de 30 por hora), o bandas rugosas para evitar las aceleraciones. Incluso, hubo una intensa campaña de control de velocidad. Todas estas medidas fueron efectivas y los conductores tomaron conciencia de los riesgos de circular por esta vía, que por el día utilizan cientos de personas para atajar el camino de ida o de vuelta del HULA.