Una organización juvenil vasca reivindica el ataque al busto de Fraga en Vilalba

El busto apareció con pintura roja este sábado por la mañana

Una organización juvenil comunista del País Vasco ha reivindicado en la red social X el ataque al busto de Manuel Fraga en su Vilalba natal. Gasteizko GKS (Gazte Koordinadora Sozialista), que así se llama el colectivo, publicó un en el mediodía de este domingo un vídeo en el que se va tres jóvenes vestidos de negro y con las cabezas tapadas viajando hasta la localidad lucense, caminando por Vilalba y derramando pintura roja sobre el busto del político del Partido Popular.

Ese vídeo va acompañado del siguiente texto: «El ministro Fraga Iribarne, Frankistaren Herria. El 3 de marzo, cinco empleados y los directores responsables de las elecciones fueron despedidos, y su busto sigue en medio de la plaza», reza el texto, que continúa añadiendo que la lucha del M3 es inevitable.

A lo que se refieren los autores del acto vandálico es a unos sucesos violentos que ocurrieron en Vitoria hace justo cincuenta años. El 3 de marzo de 1976, la policía desalojó en la ciudad una asamblea de trabajadores en huelga con el resultado de cinco fallecidos y un centenar de heridos por disparos. En aquel momento, Fraga era ministro de Gobernación del régimen franquista, dirigido en aquel entonces por Carlos Arias Navarro tras la muerte del dictador un año antes.

Fraga Iribarne ministro frankistaren herria. Martxoaren 3an bost langileen erailketaren arduradun nagusietako bat izan zen



Fragaren omenezko bustoak oraindik plaza erdian jarraitzen du.



M3 borroka ez da eten! pic.twitter.com/znLoNeA7ck — Gasteizko GKS (@GKS_Gasteiz) February 22, 2026

Tras la reivindicación del acto vandálico, el Partido Popular de Galicia condenó «firmemente o feito de que un grupo radical independentista presuma de vandalizar a figura de Manuel Fraga, presidente de Galicia durante máis de 15 anos». Indican los populares que Galicia «é unha comunidade tranquila, recoñecida pola súa estabilidade, e non podemos tolerar este tipo de accións que incitan ao enfrontamento, á violencia, e só pretenden alterar a orde democrática. Os ataques de encapuchados non son democracia».

Los populares piden a BNG y PSOE que se sumen a la condena y no los avalen. «Un e outro partido, socios e amigos do movementos do independentismo vasco, son tamén cómplices deste tipo de actuacións que, como dicimos, non teñen cabida en Galicia». Reivindican además la figura de Fraga.

La vandalización del busto del político se descubrió en la mañana del sábado y fue rápidamente condenada tanto por el PP como por la fundación que lleva el nombre del político vilalbés. «Atentar contra un busto ou contra calquera símbolo público non é un simple dano material; é un ataque directo á convivencia, á pluralidade política e á historia compartida de todos os vilalbeses», señaló el PP del municipio, que mañana lunes tiene previsto acudir a dependencias de la Guardia Civil para presentar la correspondiente denuncia. Por el momento, explican que no tienen más constancia que el haber visto el vídeo.

También el presidente autonómico, Alfonso Rueda, se mostró tajante respecto a lo sucedido, y tras una primera condena el sábado, este domingo, en el acto que celebraba el segundo aniversario de su mayoría absoluta, volvió a pedir «respeto» a la figura del fundador de su partido tildando de «panda de sectarios» a aquellos que han vandalizado el busto del fallecido político en Vilalba al cubrirlo de pintura roja, episodio tras el que presentarán denuncia. El busto se sitúa, prácticamente, frente a la casa donde nació Fraga y que ahora alberga la fundación que lleva su nombre.