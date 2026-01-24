Camioneros que retomaron la circulación este sábado: «Contabamos con pasar a fin de semana na cabina do camión»

Camiones circulando este sábado por la mañana en la A-6, a la altura de Baralla Óscar Cela

El área de servicio de O Corgo, en la A-6, y las explanadas de Pedrafita do Cebreiro, se convirtieron el viernes en un aparcamiento repleto de camioneros. Las restricciones de la DGT que impedían la circulación de tráfico pesado provocaron una acumulación de vehículos en los accesos a Galicia por autovía. Pero al filo de las diez de la noche, levantaron las prohibiciones en la A-6 entre Villalba (Madrid) y Benavente (Zamora), en la A-52 entre Ourense y Ponteareas, y en la autovía de Santiago a Ourense.

Precisamente en Benavente permanecían detenidos muchos camioneros gallegos, que contaban con regresar a la comunidad este viernes, pero ya no tenían esperanzas de hacerlo hasta el lunes. «Xa podía estar na casa desde hai horas», decía el viernes a última hora de la tarde Javier Roda, un transportista de Becerreá con 30 años de experiencia que no recuerda una situación así. «Téñennos parados por tramos en función das circunstancias da vía, pero nunca así sen necesidade», explica.

Javier, al igual que muchos compañeros, se enteró a primera hora del sábado de que levantaban las restricciones y emprendió viaje hacia casa, a Becerreá. Llegó sobre la una del mediodía. Sin embargo, denuncia la falta de comunicación por parte de las autoridades: «Non tivemos nin un aviso oficial, enterámonos ás 10 da mañá uns polos outros». Explica que el hecho de que se abriese la circulación a las diez de la noche del viernes en la A-6 entre Villalba (Madrid) y Benavente (Zamora) hizo que muchos camioneros se acercasen por la noche a este último punto.

José López y Héctor Busto son dos de los camioneros que llegaron también a casa desde Benavente este sábado al mediodía y apoyan el relato de Javier. «Contabamos con pasar a fin de semana na cabina do camión. Foi un desastre. Se fose necesario parar fariámolo sen problema, pero non era o caso», aseguran.

«A xestión foi pésima», asegura Roda. Cuenta que los camioneros más veteranos fueron sorteando la situación porque son conocedores de las áreas de descanso, pero que muchos compañeros tuvieron que parar en zonas sin aseos ni otros servicios como cafeterías o restaurantes. Además, destaca que hay casos en los que transportistas agotaron las horas de descanso —«que non se poden recuperar porque se contabilizan», explica— al ser obligados a detenerse cuando, en su opinión, no había nieve suficiente.

Restricciones temporales este sábado

Este sábado por la mañana, con la borrasca Ingrid azotando con fuerza, los vehículos se están encontrando restricciones en diferentes puntos de la A-6 por culpa de la nieve. Por ejemplo en la salida de Neira de Rei, en el km 463, entre Baralla y Becerreá, los camiones se desvian hacia la explanada del restaurante Fonte do Rei por indicaciones de la Guardia Civil.

En O Cereixal, no obstante, está despejado, pero en Pedrafita do Cebreiro también se complica la circulación por la nieve, tanto en sentido Madrid como en sentido A Coruña. De hecho, según informaciones de la DGT, sobre las 12 del mediodía había camioneros detenidos en la gasolinera de Vega de Valcarce (León) a la espera de que mejorase la subida a Pedrafita. A las dos de la tarde, se retomaba la circulación sin complicaciones.