En directo: más de 1.100 camiones retenidos en Zamora por las restricciones para circular debido a la borrasca Ingrid

Camiones parados en la A-52 a causa de la borrasca Ingrid SANTI M. AMIL

La borrasca Ingrid ha traído a Galicia nieve, fuertes vientos, oleaje y temperaturas muy bajas; pero ha impactado de manera directa en el sector de los transportes. Un total 1.114 camiones se encuentran detenidos en varios puntos de la provincia de Zamora debido a las restricciones establecidas en las carreteras A-6 y A-52 que han limitado la circulación de vehículos pesados en varios tramos debido a los efectos que la borrasca Ingrid está provocando a su paso por la provincia. Los conductores acataron ayer las limitaciones, pero las críticas a la medida no tardaron en llegar y una de las patronales de supermercados alertaron de un posible desabastecimiento en el noroeste de la península. «La decisión fue desproporcionada», lamentaron, antes de alegar que la medida afectó al funcionamiento de las plataformas logísticas.

En cuanto al tiempo esta noche, ha vuelto a ser muy fría, con temperaturas poco habituales en la zona. El ambiente gélido se mantiene en gran parte de la comunidad, lo que favorece la persistencia de las placas de hielo en las carreteras, coincidiendo con las incidencias de tráfico reportadas en las zonas de montaña. Las rachas de viento, aunque menores que las del ayer, han vuelto a dejar niveles máximos, como los 110 kilómetros por hora registrados en Pena Trevinca (Ourense) o los 105 km/h en Penedo do Galo (Viveiro).

9.10 La previsión para hoy La entrada de una masa de aire marítima de origen polar junto a la influencia de la borrasca Ingrid afectarán el sábado a la mayor parte del territorio, con nevadas en cotas en torno a los 300-600 metros en el norte peninsular, con rachas muy fuertes de viento en los litorales, y lluvias en algunas zonas. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la sensación térmica será muy baja en zonas altas por el efecto combinado de la temperatura y el viento. Para Galicia, pronostica cielos nubosos o cubiertos, con brumas y nieblas asociadas en zonas altas. Probables chubascos generalizados en toda la comunidad, que pueden ser persistentes en la mitad oeste. La cota de nieve inicial en 400-500 metros, subiendo a 900-1.100 a mediodía y a 1.300-1.500 al final, un poco más alta en zonas del litoral. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios significativos; máximas en ascenso ligero o con pocos cambios. Heladas débiles, moderadas o fuertes en amplias zonas. En el litoral, vientos con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes; en el interior, vientos flojos.

9.00 Galicia será la próxima semana la región europea más lluviosa A estas alturas del 2026, muchos gallegos se preguntan cuándo va a parar de llover. Salvo la semana comprendida entre el 24 y el 31 de diciembre del 2025, Galicia acumula desde noviembre una anomalía húmeda, con precipitaciones por encima de la media. Pero lejos de aflojar, las borrascas que están impactando ahora son incluso más activas. Lo explica Xavier Fonseca en este artículo: La rotura del vórtice polar alimenta las borrascas profundas que seguirán llegando a Galicia Xavier Fonseca

9.00 1.114 camioneros detenidos Un total 1.114 camiones se encuentran detenidos en varios puntos de la provincia de Zamora. En concreto, según informa Subdelegación del Gobierno, está establecido el nivel amarillo en la A-52 en dirección a Galicia desde el kilómetro 79 y el mismo nivel de alerta en la A-6 desde el kilómetro 262, a la altura de Benavente, incluyendo la prohibición de circular caminos en ambas vías en los tramos indicados. En cuanto a los camiones, 300 se encuentran embolsados en el kilómetro 15 de la A-52 en Quintanilla; 65 en el kilómetro 54 de la N-525, en el término municipal de Mombuey; otros 115 camiones en esa misma vía, en el kilómetro 79 a la altura de Puebla de Sanabria: 40 en el kilómetro 72 de la A-6 en La Torre del Valle y 624 en el polígono de Benavente.

8.50 Rachas máximas de viento El temporal también está dejando vientos muy fuertes, especialmente en zonas expuestas del litoral y en las cumbres montañosas, lo que está agravando la sensación de frío y dificultando la visibilidad en las carreteras. Zonas de Montaña: como es habitual en estos episodios, las estaciones situadas a mayor altitud han registrado los valores más altos. En puntos de O Ancares (Lugo) y en la zona de Pena Trevinca (Ourense), se han superado rachas de 110 km/h . Este viento es el responsable de las ventiscas que complican el tránsito en la A-6 y la A-52.

como es habitual en estos episodios, las estaciones situadas a mayor altitud han registrado los valores más altos. En puntos de O Ancares (Lugo) y en la zona de Pena Trevinca (Ourense), se han superado . Este viento es el responsable de las ventiscas que complican el tránsito en la A-6 y la A-52. Litoral Norte y Costa da Morte : la costa de A Coruña y A Mariña lucense han estado bajo el impacto directo del viento de componente noroeste. Estaciones como las de Punta Candieira (Cedeira) o Penedo do Galo (Viveiro) han marcado registros que oscilan entre los 95 y 105 km/h .

: la costa de A Coruña y A Mariña lucense han estado bajo el impacto directo del viento de componente noroeste. Estaciones como las de Punta Candieira (Cedeira) o Penedo do Galo (Viveiro) han marcado registros que oscilan . Interior y ciudades: en las zonas bajas y valles del interior, el viento ha soplado con menor intensidad pero de forma constante. En Santiago y A Coruña, las rachas máximas se han situado entre los 60 y 75 km/h. En el interior de la provincia de Pontevedra y el sur de Ourense, los valores máximos han rondado los 55-65 km/h. Estas rachas de viento también favorecen a que la sensación térmica sea mucho más baja que la temperatura real.

8.45 Temperaturas mínimas Según los datos de observación de MeteoGalicia, las temperaturas mínimas registradas en la comunidad reflejan el fuerte impacto de la entrada de aire frío, especialmente en las zonas de montaña y el interior: Zonas de Montaña (Lugo y Ourense): se han registrado los valores más bajos de la comunidad, con temperaturas que han descendido de forma generalizada por debajo de los -5 °C . Destacan estaciones como la de Cabeza de Manzaneda y Xares (A Veiga), donde los termómetros marcaron mínimas extremas debido a la influencia del temporal.

se han registrado los valores más bajos de la comunidad, con temperaturas que han descendido de forma generalizada por debajo de los . Destacan estaciones como la de Cabeza de Manzaneda y Xares (A Veiga), donde los termómetros marcaron mínimas extremas debido a la influencia del temporal. Interior de la comunidad: en las provincias de Lugo y Ourense, las mínimas se han situado mayoritariamente entre los -2 °C y los 2 °C . Ciudades como Lugo y Ourense han experimentado heladas significativas durante la madrugada.

en las provincias de Lugo y Ourense, las mínimas se han situado mayoritariamente . Ciudades como Lugo y Ourense han experimentado heladas significativas durante la madrugada. Franja Atlántica y Rías Baixas: en las provincias de A Coruña y Pontevedra, las temperaturas han sido algo más suaves pero inusualmente bajas para la zona costera, oscilando entre los 4 °C y los 7 °C. En puntos del interior de estas provincias, como Santiago de Compostela, la mínima ha rozado los 3 °C. Debido a las rachas de viento asociadas al temporal, la sensación térmica en gran parte del territorio gallego es notablemente inferior a la temperatura real marcada por los termómetros, especialmente en zonas expuestas.