En directo: más de 1.100 camiones retenidos en Zamora por las restricciones para circular debido a la borrasca Ingrid
GALICIA
El temporal colapsa la A-6 y la A-52 con nieve y las cadenas son obligatorias en varias carreteras de la comunidad. Esta madrugada se registraron rachas de viento de más de 110 km/h, mientras los termómetros se desploman por debajo de los -5 °C en el interior24 ene 2026 . Actualizado a las 09:12 h.
La borrasca Ingrid ha traído a Galicia nieve, fuertes vientos, oleaje y temperaturas muy bajas; pero ha impactado de manera directa en el sector de los transportes. Un total 1.114 camiones se encuentran detenidos en varios puntos de la provincia de Zamora debido a las restricciones establecidas en las carreteras A-6 y A-52 que han limitado la circulación de vehículos pesados en varios tramos debido a los efectos que la borrasca Ingrid está provocando a su paso por la provincia. Los conductores acataron ayer las limitaciones, pero las críticas a la medida no tardaron en llegar y una de las patronales de supermercados alertaron de un posible desabastecimiento en el noroeste de la península. «La decisión fue desproporcionada», lamentaron, antes de alegar que la medida afectó al funcionamiento de las plataformas logísticas.
En cuanto al tiempo esta noche, ha vuelto a ser muy fría, con temperaturas poco habituales en la zona. El ambiente gélido se mantiene en gran parte de la comunidad, lo que favorece la persistencia de las placas de hielo en las carreteras, coincidiendo con las incidencias de tráfico reportadas en las zonas de montaña. Las rachas de viento, aunque menores que las del ayer, han vuelto a dejar niveles máximos, como los 110 kilómetros por hora registrados en Pena Trevinca (Ourense) o los 105 km/h en Penedo do Galo (Viveiro).
La entrada de una masa de aire marítima de origen polar junto a la influencia de la borrasca Ingrid afectarán el sábado a la mayor parte del territorio, con nevadas en cotas en torno a los 300-600 metros en el norte peninsular, con rachas muy fuertes de viento en los litorales, y lluvias en algunas zonas.
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la sensación térmica será muy baja en zonas altas por el efecto combinado de la temperatura y el viento. Para Galicia, pronostica cielos nubosos o cubiertos, con brumas y nieblas asociadas en zonas altas. Probables chubascos generalizados en toda la comunidad, que pueden ser persistentes en la mitad oeste. La cota de nieve inicial en 400-500 metros, subiendo a 900-1.100 a mediodía y a 1.300-1.500 al final, un poco más alta en zonas del litoral.
Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios significativos; máximas en ascenso ligero o con pocos cambios. Heladas débiles, moderadas o fuertes en amplias zonas. En el litoral, vientos con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes; en el interior, vientos flojos.
A estas alturas del 2026, muchos gallegos se preguntan cuándo va a parar de llover. Salvo la semana comprendida entre el 24 y el 31 de diciembre del 2025, Galicia acumula desde noviembre una anomalía húmeda, con precipitaciones por encima de la media. Pero lejos de aflojar, las borrascas que están impactando ahora son incluso más activas. Lo explica Xavier Fonseca en este artículo:
En cuanto a los camiones, 300 se encuentran embolsados en el kilómetro 15 de la A-52 en Quintanilla; 65 en el kilómetro 54 de la N-525, en el término municipal de Mombuey; otros 115 camiones en esa misma vía, en el kilómetro 79 a la altura de Puebla de Sanabria: 40 en el kilómetro 72 de la A-6 en La Torre del Valle y 624 en el polígono de Benavente.
El temporal también está dejando vientos muy fuertes, especialmente en zonas expuestas del litoral y en las cumbres montañosas, lo que está agravando la sensación de frío y dificultando la visibilidad en las carreteras.
- Zonas de Montaña: como es habitual en estos episodios, las estaciones situadas a mayor altitud han registrado los valores más altos. En puntos de O Ancares (Lugo) y en la zona de Pena Trevinca (Ourense), se han superado rachas de 110 km/h. Este viento es el responsable de las ventiscas que complican el tránsito en la A-6 y la A-52.
- Litoral Norte y Costa da Morte: la costa de A Coruña y A Mariña lucense han estado bajo el impacto directo del viento de componente noroeste. Estaciones como las de Punta Candieira (Cedeira) o Penedo do Galo (Viveiro) han marcado registros que oscilan entre los 95 y 105 km/h.
- Interior y ciudades: en las zonas bajas y valles del interior, el viento ha soplado con menor intensidad pero de forma constante. En Santiago y A Coruña, las rachas máximas se han situado entre los 60 y 75 km/h. En el interior de la provincia de Pontevedra y el sur de Ourense, los valores máximos han rondado los 55-65 km/h.
Estas rachas de viento también favorecen a que la sensación térmica sea mucho más baja que la temperatura real.
Según los datos de observación de MeteoGalicia, las temperaturas mínimas registradas en la comunidad reflejan el fuerte impacto de la entrada de aire frío, especialmente en las zonas de montaña y el interior:
- Zonas de Montaña (Lugo y Ourense): se han registrado los valores más bajos de la comunidad, con temperaturas que han descendido de forma generalizada por debajo de los -5 °C. Destacan estaciones como la de Cabeza de Manzaneda y Xares (A Veiga), donde los termómetros marcaron mínimas extremas debido a la influencia del temporal.
- Interior de la comunidad: en las provincias de Lugo y Ourense, las mínimas se han situado mayoritariamente entre los -2 °C y los 2 °C. Ciudades como Lugo y Ourense han experimentado heladas significativas durante la madrugada.
- Franja Atlántica y Rías Baixas: en las provincias de A Coruña y Pontevedra, las temperaturas han sido algo más suaves pero inusualmente bajas para la zona costera, oscilando entre los 4 °C y los 7 °C. En puntos del interior de estas provincias, como Santiago de Compostela, la mínima ha rozado los 3 °C.
Debido a las rachas de viento asociadas al temporal, la sensación térmica en gran parte del territorio gallego es notablemente inferior a la temperatura real marcada por los termómetros, especialmente en zonas expuestas.
Vías principales
- A-6 (Autovía del Noroeste): prohibición del paso a camiones entre Lugo y Benavente. Se han habilitado áreas de embolsamiento donde cientos de camiones permanecen estacionados a la espera de que la calzada sea segura.
- A-52 (Autovía de las Rías Baixas): Restricción total para pesados en el tramo entre Ourense y Zamora (específicamente en la zona de A Canda y Requejo).
Tramos de carretera en nivel rojo: circulación muy difícil: en estos puntos es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno para turismos, y está prohibida la circulación de autobuses y camiones:
- LU-633 (Pedrafita do Cebreiro): especialmente afectada entre los kilómetros 0 y 25.
- OU-0704 (Pobra de Trives): acceso a la estación de Manzaneda con fuertes acumulaciones.
- OU-122 (Casaio): tramo intransitable para vehículos sin equipamiento especial.
Carreteras secundarias y cortes totales
- LU-P-3501 (Navia de Suarna): corte total de la vía entre los kilómetros 0 y 5 por acumulación excesiva de nieve.