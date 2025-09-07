Cargas policiales y detenidos en la entrada de La Vuelta en Galicia en protesta por la presencia del equipo Israel

1/12 LAURA LEIRAS 2/12 LAURA LEIRAS 3/12 LAURA LEIRAS 4/12 LAURA LEIRAS 5/12 LAURA LEIRAS 6/12 LAURA LEIRAS 7/12 LAURA LEIRAS 8/12 LAURA LEIRAS 9/12 LAURA LEIRAS 10/12 LAURA LEIRAS 11/12 LAURA LEIRAS 12/12 LAURA LEIRAS

La entrada del pelotón de La Vuelta a España en Galicia estuvo marcada por los incidentes. Los más graves tuvieron lugar en Monforte, donde cientos de personas se manifestaron en defensa del pueblo palestino y en protesta por la presencia del equipo Israel y la Policía Nacional intervino para sofocar los ánimos.

Pero lo sucedido a pocos metros de la línea de meta de la etapa, con salida en Vegadeo y llegada en la capital de Lemos, no fue el único incidente y la Guardia Civil confirma que ha habido algún detenido y varias personas identificadas.

Las protestas por la participación del equipo israelí en La Vuelta y en contra de lo que está sucediendo en Palestina se sucedieron a lo largo de todo el recorrido, pero sin incidentes. En Sarria, por ejemplo, decenas de personas se manifestaron con banderas y carteles, y al grito de Israel asesino.

La etapa comenzó en Vegadeo, en el Occidente asturiano, y finalmente pudo terminar con normalidad en Monforte entre los gritos contra Israel y con decenas de banderas de Palestina apostadas por la calle. Según informa Europa Press, fuentes de las entidades organizadoras de las manifestaciones denuncian «cargas policiales» y una «represión brutal».