Cargas policiales y detenidos en la entrada de La Vuelta en Galicia en protesta por la presencia del equipo Israel
LUGO
Los altercados más graves se produjeron en Monforte, destino de una etapa que comenzó sin incidentes en Vegadeo07 sep 2025 . Actualizado a las 17:55 h.
La entrada del pelotón de La Vuelta a España en Galicia estuvo marcada por los incidentes. Los más graves tuvieron lugar en Monforte, donde cientos de personas se manifestaron en defensa del pueblo palestino y en protesta por la presencia del equipo Israel y la Policía Nacional intervino para sofocar los ánimos.
Pero lo sucedido a pocos metros de la línea de meta de la etapa, con salida en Vegadeo y llegada en la capital de Lemos, no fue el único incidente y la Guardia Civil confirma que ha habido algún detenido y varias personas identificadas.
Las protestas por la participación del equipo israelí en La Vuelta y en contra de lo que está sucediendo en Palestina se sucedieron a lo largo de todo el recorrido, pero sin incidentes. En Sarria, por ejemplo, decenas de personas se manifestaron con banderas y carteles, y al grito de Israel asesino.
La etapa comenzó en Vegadeo, en el Occidente asturiano, y finalmente pudo terminar con normalidad en Monforte entre los gritos contra Israel y con decenas de banderas de Palestina apostadas por la calle. Según informa Europa Press, fuentes de las entidades organizadoras de las manifestaciones denuncian «cargas policiales» y una «represión brutal».