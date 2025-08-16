Cortada una carretera en Os Ancares por un incendio cerca del límite entre Galicia y Castilla y León

El incendio se reavivó este viernes tras haberse originado y controlado el martes CEDIDA

Una carretera de la red de la Diputación de Lugo, que une los municipios de Cervantes y de Pedrafita do Cebreiro está cortada este sábado por un incendio declarado en el primero de ellos. El fuego se originó en la madrugada de este sábado en la parroquia de Vilarello, perteneciente al primero de los dos concellos y cercana al límite de Galicia con Castilla y León.

La zona en la que empezó el fuego tiene monte raso, aunque hay también pinos. Los respectivos alcaldes de Cervantes y de Pedrafita do Cebreiro, Benigno Gómez y José Luis Raposo, recordaban este sábado que en la zona ya se había registrado otro incendio hace años. El aviso del incendio se les transmitió alrededor de las cinco de la mañana, y los dos confiaban en que el viento no se convirtiese en un aliado para la propagación de las llamas: «Hai moita seca», reconocía el alcalde de Cervantes.

La Consellería de Medio Rural envió a la zona cuatro agentes, dos brigadas, seis motobombas, una pala y un helicóptero. Pasadas las cinco de la tarde de este sábado, no tenía aún una estimación de la superficie afectada por el incendio, que seguía activo.

Por otro lado, en Friol se vivió este viernes una situación de inquietud por los incendios al reavivarse, en la parroquia de Seoane, uno que se había originado y extinguido el martes. El alcalde, José Ángel Santos, explicó que se trataba de una zona de monte raso y que con la intervención del GES friolés y de vecinos de la zona se había logrado dominar la situación.