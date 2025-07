El PSOE suspende de militancia al concejal de Cospeito detenido por violencia de género

El investigador, escritor y poeta Daniel Irimia (izquierda) fue el candidato socialista a la alcaldía de Cospeito. En la foto, con el presidente de la Diputación de Lugo y presidente provincial del PSOE, José Tomé

Ya hay reacción oficial del PSOE con respecto al caso del concejal de Cospeito detenido por un presunto episodio de violencia de género. José Tomé, presidente provincial de los socialistas, confirmó este martes, antes del pleno de la Diputación, que se suspenderá al portavoz de militancia hasta que el juzgado resuelva el proceso.

«O que imos facer de inmediato é proceder á suspensión da militancia ata que o xulgado o considere oportuno», ratificó Tomé. El también presidente de la Diputación insistió en que «haberá que ver se hai ou non responsabilidades, que ogallá non», pero en caso afirmativo, «estas persoas non poden estar no noso partido porque nós rexeitamos calquera timpo de violencia, sobre todo a violencia machista».

Tomé defendió la forma de actuar del PSOE ante este tipo de casos. «Imos proceder, non coma outros que, coñecendo os temas, pasan meses sen facer nada. Nós imos actuar de inmediato», aclaró.

El suceso

La titular del Juzgado de Instancia de Vilalba decretaba este lunes la puesta en libertad del portavoz del partido en el municipio lucense de Cospeito, Daniel Irimia, quien se acogió a su derecho a no prestar declaración. Aunque Irimia figura investigado por un delito de lesiones, no se solicitó por ninguna de las partes la adopción de medidas de protección, por lo que la jueza no le impuso ninguna, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La acusación que pesa sobre el concejal es la consecuencia de una supuesta agresión a su pareja en la madrugada del sábado para el domingo, cuando ambos estaban en la celebración de una boda. Presuntamente, Irimia empujó a su pareja, lo que provocó que ella cayese al suelo.

Testigos llamaron a la Guardia Civil y una patrulla hizo acto de presencia en el lugar cuando faltaba un cuarto de hora para las cinco de la mañana, aunque en ese momento no se produjo ninguna detención. Según las mismas fuentes, Irimia fue arrestado el domingo a mediodía, poco antes de las dos de la tarde, y trasladado a dependencias de la Benemérita, hasta que este lunes pasó a disposición judicial.