Un camión perdió parte de la carga al salirse de la calzada en la A-6 a la altura de Guitiriz

Un camión tráiler perdió parte de la carga en una salida de vía que tuvo lugar en la autovía del Noroeste (A-6) a la altura de Guitiriz este martes. El vehículo, perteneciente a la flota de una empresa de Zaragoza, transportaba material de construcción. Circulaba en sentido Lugo, y poco antes de las cuatro de la tarde, cerca del acceso que conecta con Parga y con otras parroquias guitiricenses, se salió de la calzada por el margen derecho.

El vehículo no volcó completamente sino que quedó inclinado hacia su derecha. En ese movimiento perdió parte de la carga, que quedó esparcida por la calzada. También hubo una pérdida de combustible, por lo que los servicios de emergencias desplazados a la zona se ocuparon de limpiar la vía para evitar mayores problemas en el tráfico.

Dos ruedas de la parte derecha del camión estaban reventadas, aunque parece que sufrieron ese daño en la salida de la vía y no fueron la causa del accidente. De hecho, en el tramo de autovía en que tuvo lugar el percance, a la altura del kilómetro 529, no se observaban huellas de movimientos bruscos. El conductor, de iniciales A.N.C. y de 54 años de edad, fue trasladado al HULA tras el accidente; no obstante, logró salir de la cabina sin tener que ser excarcelado.