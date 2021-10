El exalcalde de Portomarín Juan Serrano pasa a ser senador por designación autonómica

Juan Serrano, alcalde de Portomarín

El exalcalde de Portomarín Juan Serrano asumirá el cargo de senador por designación autonómica tras ser propuesto por el Grupo Popular de Galicia. El ya exregidor del PP, que llevaba en el cargo desde el 2011 con mayoría absoluta, presentó su dimisión en el Concello el pasado 18 de octubre. Este miércoles será el nombramiento en el Parlamento de Galicia a propuesta del grupo del PP. Serrano sustituirá al ourensano Jesús Vázquez, que renunció al cargo de senador a principios de septiembre.

Serrano se convertirá de manera inmediata en senador dentro de un cupo que no es elegido en las listas de las elecciones generales sino que los propone el grupo político como representación de cada comunidad autónoma. Normalmente son designados exalcaldes o políticos de reconocido prestigio y amplia trayectoria con disponibilidad para viajar fuera de su municipio.

El nuevo cargo de Juan Serrano será independiente a su puesto de concejal en el Concello de Portomarín. Explicó que la Alcaldía ya lo había satisfecho por completo y por eso renunció. Declaró que este nombramiento es para él un honor e irá encantado para «defender os intereses xerais, como fixen sempre, e representar a maioría social de Galicia». El exalcalde también es miembro de la ejecutiva regional del PP y una persona de confianza de la cúpula autonómica. Preguntado si aceptó sin dudar la propuesta de su partido, lo explicó con una anécdota de su pasado: «Unha vez, cando fun a pedirlle a unha muller de Portomarín que fora de concelleira comigo na lista do PP, despois de pensalo poucas horas, díxome que si. Entón pregunteille por qué me daba unha resposta afirmativa tan rápido e sen dubidar, e díxome: 'porque xa están os meus dous fillos traballando e agora é o momento de poder eu devolverlle á sociedade unha parte do moito que le leva dado», ejemplificó Serrano, con una anécdota que se aplica ahora a sí mismo.