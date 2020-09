Demandan que el HULA tenga la técnica Da Vinci y la unidad de ictus

0

La Voz de Galicia

18/09/2020 12:52 h

La Plataforma en Defensa de la Sanidad y especialidades del HULA de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Provincia de Lugo y el colectivo Galicia Baleira, solicitó en el 2017 de la Consellería de Sanidad el estudio e implantación de la técnica Da Vinci, e incluso se le entregó en mano al exconselleiro Jesús Vázquez Almuiña la citada petición.

Por este motivo públicamente le piden a la nueva dirección de la Consellería de Sanidade, la Implantación de esta técnica de cirugía robotizada en el HULA y en el hospital de Ourense.Ourense. «Ambas provincias tienen derecho legítimo a disponer de este robot actualmente de la serie Xi desarrollado por la empresa Norte Americana Intuitive Surgical desde el año 2000, que tiene un costo aproximado de dos millones de euros, y es algo que puede ser adquirido a través de un sistema de renting», explican en una nota.

La cirugía con este robot es mucho menos invasiva y permite al paciente menor tiempo de ingreso y mejor evolución. «Los beneficios de la intervención al paciente, se pueden enumerar en menos dolor y riesgo de infección, menos riesgo de complicaciones en la operación, menos pérdida de sangre, menores cicatrices, menos estancia hospitalaria, recuperación funcional del paciente, en los problemas de próstata, reduce el riesgo de impotencia e incontinencia del paciente a posteriori».

La plataforma vecinal recuerda que con este robot y su técnica se puede aplicar a múltiples intervenciones: Prostatectomía por cáncer de próstata, cáncer colo-rectal, cáncer de cérvix, carcinoma de endometrio, bypass coronario, reparación valvular mitral, cirugía de obesidad mórbida, ginecología, cirugía esofágica, cáncer de esófago, cirugía hepato-biliar-pancreática, cirugía pediátrica, cirugía torácica, cirugía maxilo-facial,cáncer de pulmón, mientras otras especialidades están en desarrollo.

Indican que ya hay hospitales que destacan en España por el número de intervenciones. En Galicia disponen de esta técnica un hospital privado en Vigo y dos en A Coruña. «La sanidad pública no ha dado en este sentido ni un solo paso, por lo que entendemos que ya no queda más tiempo para que en el HULA (Lugo) y el Hospital Universitario de Ourense se proceda a la adquisición y dotación con el citado robot, para que no haya ciudadanos de primera y de segunda».

Unidad de ictus

Por otra parte, tanto la plataforma vecinal como Galicia Baleira reclamarán a los nuevos dirigentes de Sanidade que tanto Lugo como Ourense cuenten con una unidad específica de ictus. En ella, señalan, debe haber un neurólogo de servicio durante las 24 horas del día (de presencia física hospitalaria), un neuroradiólogo (diagnóstico y tratamiento), un equipo de enfermaría (con un ratio de 1 enfermera/o por cada 4 camas / 24 horas), una unidad de camas específicas para Ictus, una dotación de monitorización neurológica y un servicio de rehabilitación especifico. «Lugo y Ourense son las únicas capitales gallegas que no disponen de este servicio absolutamente necesario por el índice de mortalidad y secuelas resultantes de esta afección».

Párking del HULA

Y para finalizar, otra vieja reivindicación de la federación vecinal de Lugo es la liberalización del párking del HULA, «que es el más caro de la comunidad, teniendo en cuenta que los terrenos del hospital fueron donados por los lucenses y no comprados por el Sergas. Resultando de ello un agravio comparativo con cualquier otro hospital público, que no debe de ser soportado por más tiempo por los lucenses y sabiendo que de inmediato caduca el acuerdo de concesión del Sergas»