La odisea para conseguir una cita en la DGT de Lugo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia suso varela

lugo 11/08/2020 20:00 h

Una lucense acaba de presentar una queja ante la Subdelegación del Gobierno por una cuestión que cada vez está siendo más cuestionada por los lucenses: la obligatoriedad de usar nuevas tecnologías para mantener relación con las Administraciones.

El caso de esta mujer se refiere al servicio de cita previa de la sede provincial de la DGT, en la avenida de Ramón Ferreiro, pero se podría extrapolar a muchos servicios administrativos del Concello, de la Xunta y del Gobierno, donde el ciudadano se ve abocado a utilizar unas herramientas que o no quiere o no tiene porqué saber usar o simplemente porque no las tiene.

En el caso de esta mujer, señala que para pedir cita en la DGT de Lugo o bien hay que llamar por teléfono a la sede o llamar al 060. «En el primer caso, nunca cogen el teléfono, y en el segundo una voz te dice que puedes pedir cita o acudir a la web, pero al final es mentira, y solo te queda la opción de la web».

La afectada señala que cuando intentó pedir cita a través de la web le pidieron de forma obligatoria un correo electrónico: «Yo vengo del rural, no tengo Internet y además no me da la gana de tener un correo electrónico, creo que como contribuyente, no como ciudadano, tengo el derecho a que la Administración me atienda de algún modo», reflexiona.

Indica que acudió a la Subdelegación del Gobierno «y que como excepción me dijeron que me darían una cita, para lo que al parecer tuvieron que crear una cuenta de correo». Esta lucense señala que presentará una queja formal por estos hechos y recuerda que el perfil de vecino en la provincia es de persona mayor y muchos que viven en el rural, «con lo que ni tienen Internet ni saben usarla, por lo que a lo mejor habría que atender de otra manera las necesidades de la gente».