Recta final del Muralleando con seis conciertos

A Casa-Museo Manuel María, de Outeiro de Rei, reabriu as súas portas, só para grupos moi reducidos e previa reserva

Alberte Ansede é o secretario da Fundación Manuel María de Estudos Galegos, que xestiona a Casa-Museo Manuel María, situada en Outeiro de Rei. Tralo peche das instalacións pola situación de alerta sanitaria decretada por mor da pandemia do covid-19, o pasado día 16 reabriu as súas portas e retomou as visitas guiadas. Estes percorridos permiten achegar a traxectoria vital e literaria de Manuel María. No seu interior, entre outras cousas, pódese ver a biblioteca de Manuel María, que contén unha das mellores coleccións particulares do libro galego ou sobre Galicia desde a posguerra, un fondo artístico con obras de destacados pintores galegos contemporáneos, documentación para coñecer a historia de Galicia da última metade do século XX, mobiliario e obxectos persoais do escritor.

