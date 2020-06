Lugo disfrutará el sábado de cuatro conciertos y un espectáculo de humor

0

La Voz de Galicia Laura López

05/06/2020

La oferta cultural sigue creciendo poco a poco en la ciudad. La jornada del sábado 6 estará marcada por la música y por el humor.

Por un lado, continúa el programa Muralleando Sen Parar, que organiza el Concello de Lugo, con conciertos gratuitos en diferentes puntos de la Ronda da Muralla. Será de viernes a domingo, entre las 20.30 y las 22.00 horas. Esta iniciativa musical seguirá el sábado 6 con tres actuaciones: Cavianca animará Bispo Aguirre, Lacón con Grelos Blues Band se situará en la Rúa Nova, y The Old Project animará la Rúa do Teatro.

Esta iniciativa pionera aportará un hilo musical alrededor de la Ronda, con 36 formaciones musicales lucenses de todos los estilos. «Os grupos musicais estarán dispostos en diversos puntos dos xardíns da Ronda da Muralla, de maneira que unha volta á Muralla se converterá tamén nunha viaxe musical», según explicó Maite Ferreiro, concejala de Cultura de Lugo.

Por otro lado, seguirán los conciertos en el Club Clavicémbalo, de Lugo, con un aforo limitado. En esta ocasión, actuarán Nerea Iglesias & Borja López, con dos pases, a las 21.00 y a las 23.00 horas y todas las medidas de seguridad necesarias. De hecho, desde la sala de conciertos recomiendan al público que acuda con el importe exacto de la entrada para evitar «manipulacións innecesarias».

Nerea Iglesias & Borja López ofrecen versiones intimistas en formato de guitarra acústica y voz, que van desde el pop hasta el folk, pasando por el reggae y la canción de autor: «Un paseo polo repertorio das mellores divas da voz que non deixa indiferente a ninguén», explican desde el Clavicémbalo. Las entradas pueden reservarse en club@clavicembalo.com.

A mayores, completa la programación lúdica un espectáculo virtual, Somos Criminais, de la mano de Carlos Blanco y Xosé A. Touriñán. Se podrá seguir a partir de las 22.30 horas por streaming desde https://somoscriminais.gal/, previo pago de 5 euros en Ataquilla.com. El aforo está limitado a 5.000 accesos.

Esta función, con novedades, profundiza desde el humor en cuestiones como si los gallegos tienen una cultura criminal propia. Así, Blanco y Touriñán analizarán y dramatizarán crímenes autóctonos en todas sus variables.