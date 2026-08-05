Dos muertos en un grave accidente en Lugo: un furgón acaba calcinado tras chocar contra una camioneta parada en la A-6

Imagen de la furgoneta calcinada en la A-6, tras el choque PABLO FERNÁNDEZ

Un grave accidente de circulación ha causado dos muertes este miércoles por la tarde en Lugo. Las autoridades trabajan ya en el punto, pero los primeros indicios señalan a que un furgón ha impactado contra una camioneta que estaba detenida en uno de los márgenes de la A-6 a su paso por la capital de provincia. Concretamente, en el punto kilométrico 493 en sentido A Coruña.

Según el 112-Galicia, el siniestro se produjo a las 16.38 horas. Emerxencias asegura que el choque fue muy violento y que el furgón, en el que viajaban los dos fallecidos —hombre y mujer—, impactó contra la camioneta por detrás. Se cree que pertenecían a alguna empresa de ferretería o artesanía, ya que llevaba material inflamable en el interior. Entre ello, unas bombonas de gas, que provocaron un enorme incendio que devoró el furgón.

Se produjo una gran columna de humo, visible desde una buena distancia. Se trata de una zona de la autovía muy cercana a uno de los desvíos que dan acceso a la ciudad. La Guardia Civil, los bomberos del parque de Lugo, el 061 y otros efectivos de Conservación de Carreteras están ya en el punto. En la zona se crearon unas grandes retenciones debido a que los vehículos implicados cortan la autovía. Uno de ellos, en el que viajaban los fallecidos, ha quedado completamente carbonizado.

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