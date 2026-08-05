Un guardia civil ferrolano asesina en Asturias a su expareja, también agente, y muere por disparos de compañeros

Europa Press

Un grave episodio de violencia machista ha teñido de luto la localidad de Llanes. Poco antes de las 13.30 horas se produjo una agresión con arma de fuego en las dependencias oficiales del cuartel de la Guardia Civil. Un agente del cuerpo, natural de Ferrol y destinado en la Comandancia de Zamora, ha matado a su expareja, una guardia civil destinada en la Compañía de Llanes con la que tenía tres hijos. La víctima se encontraba registrada en el sistema VioGén por denuncias previas de malos tratos.

En auxilio de la víctima intervino otro componente del cuerpo, un teniente, quien resultó herido grave de bala en una pierna trasser disparado por el agresor. Durante su huida, el autor ha abierto fuego contra otros efectivos presentes en las dependencias. Estos han repelido el ataque con sus armas reglamentarias. Como consecuencia, el agresor ha fallecido a las 15.30 horas, mientras recibía atención por parte de los servicios sanitarios en la UVI móvil.

Fuentes próximas a la investigación han indicado que el guardia civil tenía expedientes abiertos por violencia machista y que, precisamente, había recibido hace unos días la resolución de separación del servicio. Por ello, no disponía ya de su arma reglamentaria y mató a su expareja con una que habría robado o bien en las taquillas o bien tras arrebatársela a algún compañero, según han precisado las mismas fuentes.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya ha anunciado que investiga el suceso como un caso de violencia machista. De confirmarse, serían 34 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año y 1.375 desde el 2003.

Presencia policial en las inmediaciones del Cuartel de la Guardia Civil de Llanes. El agente de la Guardia Civil que mató a su expareja, también miembro del cuerpo falleció como consecuencia de los disparos que recibió por otros agentes que intentaron que no huyera y repeler la agresión a la víctima PACO PAREDES | EFE

Unión de Guardias Civiles traslada su pésame por la agente fallecida

Unión de Guardias Civiles (UniónGC) ha lamentado el fallecimiento de la agente de la Guardia Civil este miércoles en el acuartelamiento de Llanes (Asturias) y ha trasladado su más sentido pésame y todo su cariño a la familia, compañeros, amigos y seres queridos de la víctima «en estos momentos de inmenso dolor».

El colectivo ha condenado «con la máxima firmeza cualquier forma de violencia machista». Asimismo, la asociación ha reiterado su compromiso en la lucha contra esta lacra que «sigue arrebatando vidas y causando un sufrimiento irreparable».

Por último, desde UniónGC han deseado una pronta y completa recuperación al otro agente del Cuerpo que ha resultado herido grave durante este trágico suceso en el cuartel asturiano.