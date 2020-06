Nenos de Sober ilustran o primeiro libro infantil de Antón Valcarce

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 25/06/2020 10:24 h

Os nenos que participan habitualmente nas actividades que organiza a biblioteca pública de Sober son os autores das ilustracións de Troitiña, o primeiro libro infantil do escritor e músico monfortino Antón Valcarce. A obra acaba de ser publicada pola editorial monfortina Agrasar. No prólogo do libro, a bibliotecaria Julia Fernández Garza, explica que os debuxos foron feitos por nenos a 4 a 11 anos nuns obradoiros temáticos desenvolvidos en xaneiro, o mes dedicado á ilustración nas bibliotecas públicas, dentro do programa «Merendas con contos». Pola súa parte, Antón Valcarce sinala que a súa intención era presentar o novo libro esta primavera na biblioteca pública soberina xunto cos nenos que realizaron as ilustracións, pero que o estado de alarma sanitaria non permitiu celebrar este acto.