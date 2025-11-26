Drones y helicópteros ayudaron a reparar la red eléctrica quemada este verano en Galicia
Más de trescientos trabajadores de UFD actuaron en la reconstrucción en las comarcas afectadas en las provincias de Ourense, Lugo y León
Más de trescientas personas participaron en la reparación de las líneas de transporte de energía eléctrica que quedaron fuera de servicio en los incendios de este verano en Galicia y en la provincia de León.