Drones y helicópteros ayudaron a reparar la red eléctrica quemada este verano en Galicia

Carlos Cortés
Carlos Cortés MONFORTE / LA VOZ

QUIROGA

Captura de un vídeo de Naturgy que recoge la reconstrucción de un tendido quemado en Cereixido (Quiroga)
Captura de un vídeo de Naturgy que recoge la reconstrucción de un tendido quemado en Cereixido (Quiroga) NATURGY

Más de trescientos trabajadores de UFD actuaron en la reconstrucción en las comarcas afectadas en las provincias de Ourense, Lugo y León

27 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Más de trescientas personas participaron en la reparación de las líneas de transporte de energía eléctrica que quedaron fuera de servicio en los incendios de este verano en Galicia y en la provincia de León.

