Los raíles de la vía Ourense-Monforte se deforman tras el choque de un tren de viajeros contra un árbol

Un vehículo técnico de Renfe en una revisión de la vía hace cinco años cerca de la estación de Os Peares, en las proximidades del lugar en el que tuvo lugar el choque de hoy CARLOS CORTÉS

La comunicación ferroviaria entre Ourense y Monforte está cortada a causa de una deformación detectada en los raíles tras el choque de un tren de viajeros contra un árbol. El choque ocurrió esta mañana a causa de la caída de un árbol sobre las vías entre las estaciones de Os Peares, en el municipio de A Peroxa, y Santo Estevo, en Pantón. Se trata de una zona de orografía complicada en la que la vía discurre paralela al río Sil y en la que se están produciendo derrumbes a causa de las lluvias incesantes de este invierno.

Preguntados por este suceso, en el ADIF confirman que la vía está cortada entre Os Peares y San Estevo «por avería de vía», sin aportar más información.

En cualquier caso, el incidente de esta mañana ocurrió en torno a las doce y media, cuando circulaba por ese tramo un tren de media distancia entre Ourense y Lugo. El tren se encontró con un árbol de grandes dimensiones que se había venido abajo y ocupaba los dos raíles de la vía. El maquinista no pudo frenar al tiempo y el tren chocó contra el árbol y lo partió. Después cambió el sentido de la marcha y volvió de nuevo a Ourense, desde donde los pasajeros reemprendieron viaje en autobús hacia sus estaciones de destino.

A consecuencia del impacto los raíles de la vía quedaron ligeramente doblados. No se habían roto, pero estaban desplazados unos centímetros horizontalmente.

Foto de archivo de la vía Ourense-Monforte a su paso por la parroquia de Pombeiro (Pantón), en la zona en la que se produjo el choque del Alvia contra el árbol CARLOS CORTÉS

Los arrollamientos de árboles caídos sobre las vías no son raros en Galicia, y menos este invierno. Lo que no es para nada habitual es que un incidente así, sin descarrilamiento, provoque una deformación en los raíles.

Toda la vía entre Ourense, Monforte y Lugo, incluido el tramo en el que tuvo lugar este incidente fue renovada por completo hace poco. Los elementos de la vía, raíles incluidos, fueron sustituidos por otros nuevos en unas obras que empezaron en noviembre del 2022 y terminaron el mismo mes del 2024.