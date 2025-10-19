Estabilizado un nuevo incendio que se originó de madrugada en Pantón

Zona quemada por el anterior incendio cerca del pueblo de Frontón CARLOS CORTÉS

La Consellería de Medio Rural comunicó que permanece estabilizado desde las siete y media de esta madrugada un nuevo incendio forestal registrado en el municipio lucense de Pantón. El fuego se originó poco antes de las dos de la madrugada en la parroquia de Santiago de Cangas, en una zona limítrofe con los terrenos que se vieron afectados por el incendio originado a finales de septiembre en esa parte del cañón del Sil, dentro del paisaje cultural de la Ribeira Sacra.

Según las estimaciones provisionales de la consellería, el que se originó esta madrugada quemó una superficie de alrededor de 40 hectáreas. En las labores de extinción participaron 5 agentes, 7 brigadas, 5 motobombas y una pala. El alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, indicó que no hubo peligro para ninguna de las poblaciones próximas a la zonas que se vio afectada por el fuego.

Álvarez señaló que aún no se sabe si se originó por flecos del incendio anterior o si fue un nuevo foco previsiblemente intencionado. Aunque en torno al mediodía el fuego no estaba sofocado por completo, las lluvias que comenzaron a caer en la zona entrada la madrugada contribuyeron a que quedase estabilizado. Según los pronósticos meteorológicos, las precipitaciones seguirán descargando a lo largo de toda la jornada.

Entre Frontón y Vilar

Este último incendio afectó a una franja de terreno, de monte y plantaciones de pinos situada entre los lugares de Frontón y Vilar, en la parte del municipio próxima al cañón del Sil en la que el pasado mes de septiembre ardieron cerca de 2.000 hectáreas. En aquella ocasión el fuego se extendió a la ribera del Cabe de Pantón y del vecino municipio de Sober, en menor medida. La virulencia del incendio motivó que el curso del río no fuese obstáculo para la propagación de las llamas.