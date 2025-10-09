Un rebrote del incendio del cañón del Sil corta de nuevo la vía del tren entre Ourense y Monforte

El rebrote de este jueves fue junto al Sil y cerca de Sancosmede, la misma zona que se ve en esa fotografía hecha el pasado 18 de septiembre CARLOS CORTÉS

Un rebrote del incendio forestal de septiembre obligó a cortar de nuevo en el municipio de Pantón la vía del tren entre Ourense y Monforte. El corte empezó a primera hora de la tarde y hasta las cuatro y media había afectado a dos trenes de viajeros. Renfe está trasladando a los pasajeros por carretera.

El incendio empezó en un paraje del cañón del Sil perteneciente a la parroquia de Pombeiro (Pantón), a orillas del río y cerca de la vía del tren. Al parecer, los bomberos pidieron al ADIF que cortase el suministro eléctrico entre las estaciones de Os Peares y Santo Estevo para poder trabajar en la zona con seguridad.

A primera hora de la tarde, el corte había afectado ya a tres trenes de viajeros, dos de media distancia y un Alvia, el que une Lugo con Madrid. Fuentes de Renfe confirman que los pasajeros de estos dos trenes fueron trasladados en autobús entre las estaciones de Ourense y Lugo. El transbordo por carretera se mantendrá hasta que se resuelva el problema y la vía vuelva a quedar operativa.

En cuanto al fuego, poco antes de las cuatro y media de la tarde, el alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, aseguraba que en esos momentos ya estaba controlado. «Foi un rebrote como outros que houbo estes días en terreo xa afectado por este incendio», asegura.

El incendio de finales de septiembre, que quemó más de 1.800 hectáreas en los municipios de Pantón y Sober, había empezado en este mismo punto del cañón del Sil. Se trata de una zona boscosa y en pendiente cercana al lugar de Sancosmede, en el tramo final del cañón del Sil.