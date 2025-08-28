A una brigada de bomberos se le quemó el todoterreno en las primeras horas del incendio de A Pobra y Quiroga

Así quedó el todoterreno del servicio de extinción de incendios de la Consellería de Medio Rural en el incendio de A Pobra do Brollón y Quiroga CEDIDA

Costó mucho trabajo evitar que el incendio que el lunes empezó en A Pobra do Brollón quemase alguna casa. En sus primeras horas las llamas alcanzaron una virulencia tal que sorprendieron incluso a personal experimentado del servicio contraincendios. Ya se sabía que alguna brigada lo pasó mal en esos primeros momentos, pero hasta ahora no había trascendido que a una incluso se le quemó un todoterreno. «Son cousas que pasan, o importante é que ninguén resultou ferido», dice con estoicismo uno de los bomberos forestales que vio lo que pasó.

Sucedió en la ladera que termina en Conceado, uno de los pueblos de Quiroga más próximos al límite con A Pobra do Brollón, que es de donde venía el fuego. Azuzadas por el viento, las llamas bajaban hacia Conceado por una plantación de pinos saltando de copa en copa y formando torbellinos.

Dos brigadas de bomberos forestales, una de Bóveda y la otra de Quiroga, acababan de llegar al lugar y el fuego los alcanzó. Por debajo de ellos había una franja ya quemada, así que tenían esa vía de escape segura, pero habían llegado allí en cuatro vehículos todoterreno y esos monte abajo no podían salir.

«A vía de saída para os coches era estreita e formouse un pequeno atasco», cuenta este brigadista, que prefiere que no se divulgue su nombre. Los coches tenían que salir en fila y uno por uno. Con los tres primeros fue posible, pero cuando le tocó al cuarto ya no quedaba tiempo. Las llamas lo habían alcanzado y tuvieron que dejarlo allí. Se consumió por completo.

Estabilizado por fin

La Consellería de Medio Rural dio por fin este incendio por estabilizado este jueves a primera hora de la tarde, cuatro días después de que empezase. La estimación provisional de superficie quemada sigue siendo de 900 hectáreas. Afectó a los municipios de A Pobra do Brollón y Quiroga en el entorno de la desembocadora del río Lor en el Sil, y llegó a las puertas del cañón del Sil, en el extremo este del territorio de la Ribeira Sacra que está declarado bien de interés cultural.