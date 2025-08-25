Un incendio amenaza casas en A Pobra do Brollón y corta la vía férrea A Coruña-Palencia

Los servicios de extinción combaten desde primera hora de la tarde un peligroso incendio forestal en el municipio de A Pobra do Brollón que llegó a amenazar a dos aldeas y obligó a cortar la línea férrea A Coruña-Ponferrada. En los primeros momentos, una brigada de bomberos forestales de Pantón se vio rodeada por el fuego. En todo caso, pudieron salir del apuro sin heridos.

El fuego empezó por debajo de la aldea de Golmar, en la parroquia de Abrence, y avanzó con rapidez monte abajo hacia los pueblos de Conceado y San Pedro. Las llamas prendieron en una zona de monte plantado de pinos y bajaron a mucha velocidad hacia las casas de esas dos aldeas. Esa cercanía ha provocado que la Xunta declare el nivel 2 de emergencia, lo que facilita la rapidez y prioridad en la llegada de medios.

La proximidad del incendio, que por ahora ha quemado unas 20 hectáreas según Medio Rural, provocó momentos de tensión entre los vecinos, azuzada por la gran altura de las llamas. La intensidad del incendio y el viento formaron remolinos de fuego y una humareda de decenas de metros de altura. A las cinco de la tarde los bomberos forestales habían contenido las llamas por encima del pueblo de Conceado.