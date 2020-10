A Pobra do Brollón compra el edificio destinado a ser un albergue de peregrinos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 29/10/2020 20:06 h

El Ayuntamiento de A Pobra do Brollón formalizó la compra de un edificio situado en la parte más antigua de la capital del municipio que será convertido en un albergue para peregrinos del Camino de Invierno. El inmueble, una construcción de arquitectura tradicional, está situado en la Praza da Condesa y fue adquirido gracias a una subvención concedida por la Xunta. Según indican los responsables municipales, el proyecto de creación del albergue -incluyendo la compra del edificio y las obras de acondicionamiento- está presupuestado en cerca de 195.000 euros. De ellos, 180.000 fueron aportados por el Gobierno gallego y los 115.000 han sido concedidos por la Diputación.

El alcalde, José Luis Maceda, señala que el proyecto del albergue permitirá «reforzar a economía local a través do turismo, dotando ao municipio dunha infraestrutura necesaria para o camiño». La actuación -añade el regidor- forma parte de una «estratexia a longo prazo para revalorizar e embelecer o centro histórico».

Cubrir un vacío

Desde el gobierno local apuntan por otra parte que el albergue de peregrinos más próximo a A Pobra do Brollón es el de Quiroga, situado a unos veintidós kilómetros de distancia. «O proxecto de albergue pretende cubrir este baleiro de infraestruturas no camiño, que polo de agora se sorteou cun albergue solidario provisional instalado no 2018 no polideportivo municipal». El alcalde espera que el nuevo albergue pueda entrar en servicio a lo largo del 2021, aunque todavía no se se fijó una fecha de apertura.