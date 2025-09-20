El fuego de los cañones del Sil quema ya 2.000 hectáreas

Óscar Cela

El fuego sigue avanzando por los cañones del Sil y ya son más de 2.000 las hectáreas afectadas por el incendio forestal iniciado hace seis días en el municipio lucense de Pantón. Más lentamente se extienden las llamas en O Bolo (Ourense), donde llevan quemadas 250 hectáreas, según la Consellería de Medio Rural.

En ambos municipios tuvieron que ser evacuados vecinos de varios núcleos por la proximidad del fuego a sus viviendas. Pero sobre las dos de la tarde el servicio de emerxencias 112 informó de que no había ya poblaciones «confinadas nin evacuadas».

En la mañana del sábado la Xunta informó sobre otro fuego en la provincia de Lugo, en el término municipal de A Fonsagrada.

Las llamas en Pantón obligaron a evacuar a 47 personas de varias aldeas: seis en Cibrisqueiros, 20 en Frontón y 21 en Budián. Además, fueron evacuados 30 vecinos de la aldea de Rosende y siete de A Barca. El incendio comenzó sobre las dos de la tarde del jueves en la parroquia de Pombeiro y, casi de inmediato, la Consellería do Medio Rural decretó la Situación 2 de alerta por la proximidad de las llamas a esta aldea. Además, el humo obligó a cortar al tráfico la LU-P-4103 desde el kilómetro 0 en A Vila do Mato hasta el kilómetro 13 en A Estación en ambos sentidos de circulación.

Para su extinción, se movilizaron efectivos de la Unidade Militar de Emergencias, 12 técnicos, 62 agentes, 82 brigadas, 62 motobombas, 9 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 13 helicópteros y 12 aviones.

En cuanto a las causas del fuego, el alcalde, José Luis Álvarez Blanco, ha asegurado que todavía no se sabe qué pudo provocarlo, pero sí ha confirmado que comenzó en el entorno de la vía del tren y mantiene interrumpida la circulación ferroviaria entre Lugo y Ourense. Según ha informado el Adif, está establecido un plan de transporte alternativo por carretera.

En cuanto a la provincia de Ourense, sigue activo el incendio forestal de O Bolo, en la parroquia de Vilaseco, que calcina 250 hectáreas. En su extinción también colaboran los efectivos de la UME. Ha sido desactivada la alerta de nivel dos.

También está activo en la provincia de Lugo otro incendio forestal que se activó desde las 2.25 de esta madrugada en la parroquia de Trobo, municipio de A Fonsagrada. Según las últimas estimaciones afecta a una superficie de alrededor de 20 hectáreas.

En San Xusto de Cabarcos, Barreiros (Lugo), sigue controlado desde la noche del pasado martes el incendio forestal que se inició a mediodía del domingo día 14. Las últimas estimaciones señalan que este fuego afecta a una superficie de 140 hectáreas de monte arbolado.