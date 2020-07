Dirigentes del PP celebran en Monforte otra reunión sobre el cierre de servicios ferroviarios

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 21/07/2020 18:17 h

Los alcaldes y portavoces municipales del PP en la comarca de Lemos participaron el lunes en Monforte en una reunión con varios dirigentes de esta formación en la que se expuso la moción contra el cierre de servicios ferroviarios que los populares presentarán en los ayuntamientos, la Diputación, el Parlamento gallego, el Congreso y el Senado. En el encuentro tomaron parte los conselleiros de Economía, Francisco Conde, e Infraestruturas e Mobilidade Ethel Vázquez, junto con la presidenta provincial del PP, Elena Candia, la senadora Rosa Arza, la diputada autonómica Raquel Arias y el portavoz popular en la Diputación, Javier Castiñeira.

La moción, según indicaron desde el PP, pretende «impedir a estratexia de Sánchez, que aproveitando o covid-19 deseñou un plan de transporte co que eliminou 29 trens en Galicia, dos que 22 afectan directamente á cidade do Cabe». Los populares consideran que el plan tendrá una repercusión «moi negativa» para la economía de la comarca y que «de continuar con estas reducións, a propia estación de Monforte corre o risco de desaparecer», así como sus conexiones ferroviarias con Lugo y Ourense. Por otro lado, añaden que la supresión de servicios limitará el desarrollo aparejado a la declaración de la Ribeira Sacra como patrimonio de la humanidad. Los populares manifestaron su intención de impulsar más acciones contra el recorte de servicios a fin de crear «unha fronte común» contra lo que consideran como «un agravio do Goberno socialista».

Encuentro previo

Antes de esta reunión, el pasado viernes se celebró en Monforte otro encuentro en el que participaron representantes sindicales de Renfe y ADIF junto la diputada Raquel Arias, la portavoz municipal monfortina Katy Varela y los parlamentarios lucenses y ourensanos del PP en el Congreso.