Marlaska afirma que dimitirá si se lo pide la víctima de la presunta agresión sexual del exjefe de la Policía

Europa Press TV

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado esta mañana que desconocía «hasta ayer» la denuncia por agresión sexual contra el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, que dimitió este martes después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una querella interpuesta por una agente por un delito de agresión sexual. «Evidentemente no sabíamos nada, si lo hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato, como se hizo ayer», ha dicho Marlaska en declaraciones a la prensa antes de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

También ha confirmado que ha pedido una información reservada sobre el comisario y asesor del DAO, Óscar San Juan González, por sus presuntas coacciones hacia la denunciante ofreciéndole cualquier puesto en la Policía. «Se está estudiando y he pedido que se acuerde que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales», ha expuesto. Según Marlaska, «la prueba más concreta de que no se sabía nada» es que el abogado de la víctima, una agente de la Policía, ha manifestado que mantuvieron en secreto la denuncia hasta ayer por la tarde. El ministro también ha apuntado a que ni los medios de comunicación ni los sindicatos de la Policía se habían hecho eco de esta presunta agresión sexual. «Exigí inmediatamente conocer la querella y no había otra decisión, por la gravedad de los hechos y para preservar el prestigio de la Policía, que requerirle la renuncia y, caso de que esto no fuera inmediato, el cese inmediato del director adjunto operativo», ha añadido Marlaska, subrayando que ayer se actuó con «contundencia».

«Borrica, estás gilipollas»: los mensajes del exjefe de la Policía Nacional acusado de violar a una subordinada Melchor Saiz-Pardo / M. Balín

El PP exige la dimisión de Marlaska

Nada más comenzar en el Congreso la sesión de control al Gobierno, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión de Marlaska: «Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación», ha apuntado Tellado. En una pregunta a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, Tellado ha acusado al Gobierno de ser unos «encubridores» de «presuntos delincuentes» y de pudrir «todo lo que tocan». «Feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial», ha afirmado el número dos de Alberto Núñez Feijoo. El ministro ha rechazado la petición de dimisión de PP y ha asegurado que solo renunciará si la denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él le ha fallado.

José Ángel González, en una imagen de archivo EP

Agresión con «penetración»

La denunciante -según fuentes jurídicas- sostiene en su querella que el 23 de abril del 2025, cuando se encontraba de servicio en una comisaría de Madrid, recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde se encontraba el DAO con otro mando comiendo. Siempre según la versión de la supuesta víctima, González le ordenó que le llevara a la vivienda oficial que ocupaba, propiedad del Ministerio del Interior, donde el mando «prevaleciendo de su autoridad» agredió sexualmente con «penetración» a su subordinada causándole lesiones, «hasta que la víctima pudo zafarse y huir de la vivienda ministerial».

Posteriormente la mujer asegura que fue «coaccionada de forma directa por el denunciado e indirecta por otros altos cargos policiales» para que no denunciara los hechos que le han llevado a encontrarse de baja psicológica con la retirada del armamento e incapacidad médica para la prestación del servicio.

Jorge Piedrafita, abogado de la agente de policía y quien dio a conocer este martes la admisión a trámite de la querella, asegura que «nos encontramos ante hechos muy graves» y que están «sustentados con prueba objetiva». Unos delitos, abunda el abogado, cometidos además «dentro del ámbito del servicio policial con el enorme abuso de autoridad por el máximo mando del cuerpo policial que debe proteger a la ciudadanía, las mujeres y sus propias funcionarias».

El letrado, «ante el elevado riesgo que genera esta situación inédita en la Policía Nacional», ha solicitado a Marlaska «que adopte todas las medidas posibles para proteger a la funcionaria agredida, que con gran valentía ha denunciado a su máximo jefe por unos hechos que sientan un peligroso precedente, que nunca debería haberse producido».