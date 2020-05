El primer lote de ayudas del plan Reactiva será aprobado este lunes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia luis díaz

monforte / la voz 27/05/2020 19:18 h

El alcalde, José Tomé, firmó este miércoles el decreto por el que se autoriza la reanudación con carácter presencial de las sesiones plenarias y de las juntas de gobierno local. En este último caso, la primera reunión tras el arranque de la desescalada será el próximo lunes y permitirá a los responsables municipales aprobar un paquete inicial de ayudas concedidas con cargo al plan Reactiva Monforte. Estas subvenciones están destinadas a pequeñas empresas, y a trabajadores autónomos y por cuenta ajena, que se vieron afectados por la alarma sanitaria.

El plazo de solicitud de estas subvenciones, para las que fue fijada una partida inicial de 1,4 millones de euros, se abrió el pasado 14 de mayo y no se cerrará hasta el 12 de junio. Solo en la primera semana se contabilizaron en las oficinas municipales más de 500 solicitudes.

El equipo de gobierno irá despachando a partir de ahora en las reuniones de los lunes las que cumplan todos los requisitos, sin necesidad de aguardar a que concluya el plazo. De este modo se busca agilizar la entrega de las subvenciones, para las que está previsto autorizar una nueva partida si se agota el presupuesto inicial de 1,4 millones.

Medidas de higiene

Plenos y juntas de gobierno, precisa el comunicado sobre su reanudación presencial, «manterán en todo momento as medidas de hixiene, distancia social e seguridade ante o covid-19». Por lo que respecta a los plenos, el próximo será el último lunes de junio.

La autorización firmada este lunes, explica el alcalde, es posible tras la flexibilización que acordó el Gobierno en las restricciones derivadas de la crisis sanitaria que estaban en vigor hasta hace poco. La vuelta de los órganos colegiados del Ayuntamiento a su funcionamiento ordinario facilitará, señala Tomé, «que os cidadáns non se vexan afectados, mais do imprescindible, nas súas relación coa administración municipal». El acuerdo ya fue notificado a todos los concejales de la corporación, según informó el Ayuntamiento.

El PP dice que si a corporación no se reunió fue porque Tomé no quiso

La portavoz municipal del PP, Katy Varela, reiteró sus críticas al alcalde tras conocer la firma del decreto que autoriza la celebración de plenos y juntas de gobierno. Según ella, el hecho de que este visto bueno se produzca sin que se haya levantado el estado de alarma demuestra que si no hubo sesiones «foi porque non quixo». Tomé -añade esta concejala- «dalle a razón ao Partido Popular porque ao longo de todos este tempo dixemos que non había ningunha norma legal que prohibise a celebración dos plenos ordinarios, que tanto demandamos».

Katy Varela dice que la actitud del alcalde pone de relieve su «desinterés» por la participación democrática de los demás partidos en la gestión municipal. «Aproveitouse da situación e tivo a Monforte sen plenos desde febreiro. Foi cando se celebrou o último de carácter ordinario e non volveremos ter outro ata o 28 de xuño», señala.